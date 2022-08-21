Перемога Усика та загибель доньки ідеолога “руского міра” Дугіна: головні новини ночі 21 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 21 серпня:
- Олександр Усик переміг в реванші колишнього чемпіона Ентоні Джошуа та захистив пояси, якими володів. Читати далі –>
- У Підмосков'ї було підірвано автомобіль, в якому перебувала донька ідеолога "рашизму" Олександра Дугіна. Читати далі –>
- Підрозділи Збройних сил України на південному фронті вразили ворожий командний пункт і два склади боєприпасів, один з яких — в уже легендарній Чорнобаївці. Читати далі –>
- Органи охорони здоров’я Демократичної Республіки Конго розслідують підозру на випадок лихоманки Ебола на сході країни. Читати далі –>
- Троє громадян з паспортами Росії та України намагалися потрапити на територію військового заводу в Албанії. Читати далі –>
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