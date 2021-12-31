Перемогла у конкурсі краси, застрелила вбивцю чоловіка і зіграла у кіно: в Італії померла перша жінка-бос мафії

Жінці було 86 і вона померла від серцевого нападу.

У Італії від серцевого нападу померла Пупетта Мареска, перша жінка-бос Каморри. Свого часу вона кинула виклик відомому мафіозі Раффаеле Кутоло і не мигнув оком розправилася із вбивцею свого чоловіка. Пупетті було 86 років.

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Про це повідомило видання Corriere del Mezzogiorno.

Пупетта Мареска померла у своєму будинку в Кастелламарі-ді-Стабія. Їй було 86 років. Жінка останнім часом хворіла.

Життя жінки - як роман. Вона здобула корону у конкурсі краси, стала нещадною злочинницею, зіграла головну ролі у фільмі про мафію і кинула виклик відомому мафіозі Раффаеле Кутоло. "Лялечка" стала відомою завдяки своїй активній участі у протистоянні двох угруповань — "Нова організована каморра" та "Нова сім'я".

Вона помстилася за вбивство чоловіка

У 1954 році 18-річна Мареска перемогла на міському конкурсі краси, після чого вийшла заміж за одного з найвпливовіших членів банди "камори". Чоловіка убили за кілька місяців. У 1955 році вагітна на шостому місяці вагітності Пупетта застрелила Антоніо Еспозіто, якого підозрювала у вбивстві свого чоловіка. Її заарештували та засудили до 13 років та 4 місяців ув'язнення. У в'язниці вона народила першу дитину Паскуале.

Згодом вона вийшла заміж за одного із найнебезпечніших злочинців усіх часів у Італії Умберто Амматуро, від якого народила ще двоє дітей. Чоловік жінки Амматуро не зміг налагодити стосунків із старшим сином жінки, а коли в 1974 році 18-річний хлопець зник за загадкових обставин, всі докази вказували на його вітчима. Потім чоловік втік до Перу, де розпочав нове життя з новою партнеркою. Після розлучення в 1982 році жінка сама очолила угруповання.

Пупетта Мареска відкрито заявила про війну з іншим мафіозі Раффаеле Кутоло та його організованої Каморри.

У 1986 році її знову заарештували за приналежність до Нової сім'ї, а її активи були конфісковані. Вийшовши на свободу, вона повернулася жити в Кастелламмарі-ді-Стабія.

Зіграла головну роль у фільмі про мафію

Ассунта, яку звали Пупетта, була дочкою Альберто Марескі, небезпечного контрабандиста. Ще в юності вона поводилася наполегливо та індивідуально: у школі вона напала на одного зі своїх однокласників, і їй було пред'явлено звинувачення у серйозних травмах. Пізніше потерпілий відкликав скаргу.

У 1982 році, Лялечка була заарештована разом з Амматуро за вбивство судового експерта Альдо Семерарі та вимагання, злочини, які вона досі заперечує. Проте Амматуро, який був спочатку виправданий, пізніше зізнався у вбивстві. Пупетта Мареска відсиділа чотири роки у в'язниці.

У Неаполі жінка мала два магазини одягу. У 1967 році вона знялася у кіно і зіграла головну героїню у фільмі "Злочин у Позиліпо" режисера Ренато Парравічіні, якого на стрічку надихнуло її життя.

Історії Пупетти присвячено кілька фільмів: "Виклик", "Справа Пупетти Марескі", "Пупетта - мужність і пристрасть".

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