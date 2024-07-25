"Перемогли Наполеона і Гітлера": Трамп назвав 2 причини, які дозволили РФ напасти на Україну

Він вважає, що на Байденові лежить провина, бо він допустив початок повномасштабної війни в Україні.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розкрив подробиці своєї розмови з Володимиром Зеленським і назвав Джо Байдена одним із винуватців війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Трамп розповів, що сказав Зеленському, що "ми маємо закінчити цю війну". Американський політик переконаний у непереможності РФ.

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"Вони (російська армія – ред.) військова машина. Ви зіткнулися з військовою машиною. Це те, що вони роблять – вони ведуть війни. Вони перемогли Наполеона. Вони перемогли Гітлера. І весняний наступ так і не відбувся. У росіян мільйони снарядів і тисячі танків. Багато росіян було вбито, але багато українців було вбито. Цього не повинно було статися", – сказав кандидат у президенти США.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін та глава Китаю Сі Цзіньпін – “сильні хлопці”.

На думку Трампа, Путін вирішив напасти на Україну з двох причин – підняття цін на паливо, через що у Кремля з’явилися гроші, а також через вихід військ США з Афганістану. Одним із винуватців війни в України Трамп назвав Байдена.

"Байден не повинен був допустити цього. Це було легко зупинити. Президент Путін ніколи б цього не зробив – з двох причин. По перше, – ціни на нафту при мені були низькими. Я підтримував їх на низькому рівні. Я підтримував низькі ціни на бензин", – нагадав політик.

Він звинуватив, що під час правління Байдена нафта значно здорожчала, внаслідок чого у Росії "з'явилися величезні суми грошей".

"Друга причина, через яку Путін пішов на це, полягає в тому, що він побачив Афганістан, як ми вийшли з нього", – підсумував Дональд Трамп.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відповів, як Трамп збирається завершити війну РФ проти України.

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