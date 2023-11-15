Перемовини Байдена та Сі: в ОП сказали, чому це погано для Росії і добре для України

У США відбудеться зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Цей факт дуже дратує російську сторону, натомість для України він є позитивним.

Про це в ефірі телемарафону сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Ми на порозі нової епохи

Можна обережно припустити, каже Подоляк, що сьогодні ми є свідками початку так званої "епохи розрядки". Вона може бути поступово сформована у відносинах між Сполученими Штатами й Китаєм.

"Вони (американці й китайці – ред.) почнуть оцей діалог на різних майданчиках і на рівні очільників держав, і на інших рівнях. І це суттєво буде впливати на те, яким ми будемо з вами бачитимемо світ в цілому", – пояснив радник голови Офісу Президента.

Цей факт, акцентує він, дуже сильно дратує Російську Федерацію. Втім, це цілком очікувано.

"Росія розуміє, по-перше, що вони є не глобальним гравцем, що їх ігнорують. Їм абсолютно не потрібна така ефективна і багатоповерхнева комунікація Китаю і Сполучених Штатів. Росія раніше відігравала певну роль до початку повномасштабного вторгнення, адвокатувала десь позиції Китаю. Сьогодні Росію прибрали звідусіль", – зауважує Михайло Подоляк.

Це ознаки початку іншої епохи у відносинах, каже Подоляк, що є дуже важливим сигналом. Але головний позитив полягає у тому, що вона символізуватиме можливість опрацювати накопичені проблеми й напрацювати інші правила глобальної поведінки. РФ цього зробити не може.

"Тому Росія і починає війни різного типу: і гібридні, і пропагандистські, і безумовно гарячі війни. І тому Росію треба прибирати й, мені здається, що вони зараз якраз можуть про це проговорити. Росія якраз таки є руйнівною не тільки для України, і не тільки для Європи, але вона в цілому є руйнівною для глобального політичного простору", – відзначив посадовець.

І це б'є по інтересах, зокрема. Річ у тім, що вони набагато більш об'ємні й довгострокові, наголошує радник ОП, ніж примітивні інтереси Російської Федерації.

Раніше йшлося про те, що візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до США є стратегічно важливим і може мати наслідки для світу, зокрема й України.

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