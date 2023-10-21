Перемовини між Україною та Росією у 2022 році: Шредер поділився нюансом

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер розповів, що міг стати посередником у перемовинах між Україною та Росією у 2014 році. Його просили передати послання Володимиру Путіну.

Про це Шредер розповів в інтерв'ю Berliner Zeitung.

"У 2022 році він отримав запит від України про те, чи можу я стати посередником між Росією та Україною. Питання полягало в тому, чи я зможу передати послання Путіну. Приходив і хтось, хто мав дуже близькі стосунки із самим українським президентом – це Рустем Умеров, нинішній міністр оборони України. Він належить до кримськотатарської меншини. Тоді постало питання: як покласти край війні?", – сказав він.

"США зірвали перемовини"

За словами Шредера, йшлося про:

Вихід України із членства в НАТО, але вона все одно не зможе виконати цих умов;

Проблема мови. Український парламент скасував двомовність, і, на думку політика, це потрібно змінити;

Донбас залишається частиною України. "Але Донбасу потрібна велика автономія. Робочою моделлю могла стати модель Південного Тироля", – стверджує Шредер.

– Україні також потрібні гарантії безпеки, які має надати Рада Безпеки ООН та Німеччина;

Крим. "Як давно Крим був російським? Для Росії Крим не просто регіон, а частина її історії. Війну можна було б закінчити, якби геополітичні інтереси не торкнулися", – вважає Шредер.

Як запевняє Шредер, єдині люди, які б могли врегулювати війну проти України, це американці. На мирних переговорах у березні 2022 року у Стамбулі з Рустемом Умеровим українці не пішли на мир, бо їм не дозволили.

"Спершу їм довелося розпитувати американців про все, що вони обговорювали. У мене було дві розмови з Умеровим, потім розмова віч-на-віч з Путіним, а потім з посланником Путіна. Але зрештою нічого не сталося. Моє враження: нічого не могло статися, тому що все інше вирішувалося у Вашингтоні. Це було фатально. Тому що результатом тепер буде те, що Росія буде тісніше пов'язана з Китаєм, чого Захід не повинен бажати.

Шредер також висловив думку, що європейці заз нали невдачі. Вікно мало з'явитися у березні 2022 року. Українці були готові говорити про Крим. Це тоді підтвердила газета Bild. На думку України, масові вбивства в Бучі, вчинені росіянами, призвели до припинення переговорів.

"Я думаю, американці не хотіли компромісу між Україною та Росією. Американці вірять, що зможуть стримати росіян. Тепер справа так, що два гравці, Китай і Росія, яких обмежують США, об'єднують свої сили. Американці вважають, що вони досить сильні, щоб тримати обидві сторони під контролем. На мою скромну думку це помилка. Ви тільки подивіться, як зараз роздирається американська сторона. Подивіться на хаос у Конгресі", – каже Шредер.

Ексканцлер Німеччини припускає, що мирний план можна відновити. І єдині країни , які можуть це ініціювати, – Франція та Німеччина. На питання щодо того, як можна довіряти росіянам, які нехтують домовленостями і можуть піти далі, Шредер сказав:

"Ми не маємо загрози. Цей страх перед приходом російських є абсурдним. Як вони збираються перемогти НАТО, не кажучи вже про окупування Західної Європи?", – підсумував політик.

Нагадаємо, уряд Німеччини виділить ще 200 мільйонів доларів на відновлення України.