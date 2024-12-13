Перемовини про мир між Україною та Росією: в NBC назвали дату, коли Трамп планує досягти угоди

Дональд Трамп планує досягти угоди про перемир'я між Україною та Росією в перший день свого президентства.

Команда національної безпеки новообраного президента Дональда Трампа провела дискусії з Білим домом і українськими лідерами в рамках узгоджених зусиль, щоб знайти спосіб покласти край війні з Росією.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на власні джерела, обізнані у цьому питанні.

Радники Трампа та кандидати в кабінет міністрів, які мають різні погляди на Україну, ще не представили Києву концептуальний чи конкретний мирний план, повідомили джерела.

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Обраний президент пообіцяв припинити конфлікт ще до своєї інавгурації наступного місяця, назвавши жертви з обох сторін "трагедією". Проте у своїх публічних коментарях він надіслав неоднозначні сигнали, закликаючи Росію до миру, але також припускаючи, що він може скоротити військову допомогу США Україні або знову запровадити обмеження на використання Києвом американських ракет великої дальності проти цілей усередині Росії.

Незважаючи на обіцянки Трампа швидко припинити війну, залишається незрозумілим, чи зможе він переконати президента Росії Володимира Путіна припинити бойові дії, оскільки сили Москви завойовують позиції на сході України. Також незрозуміло, чи спілкувалася команда Трампа з урядом Путіна щодо України, і якщо так, то що було передано обома сторонами.

Коли його запитали в Meet the Press, чи активно він працює над припиненням війни, Трамп відповів: "працюю", але відмовився сказати, чи спілкувався він з Путіним після листопадових виборів.

"Я не хочу нічого про це говорити, тому що я не хочу робити нічого, що могло б перешкодити переговорам", - сказав Трамп.

Перехідна команда відмовилася коментувати, чи передав союзник Путіна прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан якесь повідомлення від Росії Трампу під час його нещодавнього візиту до Мар-а-Лаго.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван провів декілька розмов зі своїм наступником, конгресменом Майком Уолцем, штат Флорида, якого Трамп призначив на цю посаду, повідомили високопоставлений чиновник адміністрації та інші джерела, знайомі з цим питанням. Вони зосередилися на обміні відповідною інформацією, але не вивчали стратегії припинення війни чи забезпечення припинення вогню, повідомило одне з джерел.

Перевага цих обговорень полягає в тому, що вони гарантують, що перехідна команда Трампа не буде здивована будь-якими діями адміністрації Байдена щодо України до інавгурації новообраного президента в січні, сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Коли Трамп хоче укласти угоду про перемир'я

Трамп серйозно налаштований на те, щоб досягти перемир'я між Україною та Росією в перший день свого президентства. При цьому команда Трампа поки не повідомила Володимира Зеленського про будь-які потенційні плани.

"Трамп справді серйозно налаштований на те, щоб досягти перемир’я в перший день", — повідомило джерело, обізнане з цим питанням.

Команда Трампа докладає всіх зусиль, щоб призупинити бойові дії, що відкриє шлях до мирних переговорів, але виклики залишаються страшними, оскільки війна наближається до трирічної позначки.

Відповідаючи на запитання, чи співпрацюють Уолз та інші члени перехідної команди Трампа з адміністрацією Байдена над планом припинення вогню, речник перехідного періоду Браян Хьюз сказав: "Конгресмен Уолтс і радник з національної безпеки Джейк Салліван підтримують контакт з багатьох питань. Мета полягає в тому, щоб світ зрозумів, що є бажання сприймати перехідний період як сильну Америку, яка працює заради миру та стабільності в усьому світі, поки новообраний президент Трамп не складе присягу".

Команда Трампа поки що не повідомила уряду президента України Володимира Зеленського про будь-які потенційні плани, стверджують два джерела, близькі до Києва, і колишні офіційні особи США, які спілкуються з українськими офіційними особами. Але нещодавні зустрічі та розмови між Зеленським, Трампом та їхніми радниками були конструктивними, включаючи особисту зустріч у Парижі за посередництва президента Франції Емманюеля Макрона, повідомили джерела.

"Поки що атмосфера взаємодії між українцями та новою командою Трампа, включаючи Зеленського та самого Трампа, була позитивною", — сказало одне з джерел.

Коли глава штабу Зеленського Андрій Єрмак минулого тижня провів переговори з Кітом Келлогом, обраним Трампом на посаду спецпредставника США в Україні, до зустрічі приєднався новообраний віце-президент Джей Ді Венс.

Трамп вважає Путіна проблемою

Україна та її прихильники у Вашингтоні та Європі хвилювалися, що Трамп повернеться до Білого Дому, вважаючи, що Київ є головною перешкодою для припинення війни. Але дописи новообраного президента в соціальних мережах свідчать про те, що він вважає проблемою Путіна, а не Україну, повідомили два джерела та колишні чиновники США.

"Таке відчуття, що Трамп сам розуміє, що українці не є перешкодою для миру", – зазначило джерело.

У неділю Трамп написав у соцмережах, що Зеленський і Україна готові до мирної угоди і Путіну час "діяти".

Але немає жодних ознак того, що Путін готовий піти на поступки або що його загальна мета щодо ефективного контролю над Україною змінилася, заявив Джон Гербст, колишній посол США в Україні.

Імпульс змінюється на користь Росії на полі бою на сході останніми тижнями, оскільки Україна бореться з нестачею людей, і, як наслідок, Кремль не захоче припиняти бойові дії, кажуть аналітики та колишні американські дипломати. Крім того, Росія не захоче погодитися на припинення вогню, поки українські війська продовжуватимуть утримувати територію всередині Росії в Курській області.

Російський прибічник жорсткої лінії, який має тісні зв’язки з Кремлем, заявив у нещодавніх інтерв’ю, що будь-яка спроба Трампа покласти край війні буде приречена, якщо не відбудуться ширші переговори, спрямовані на вирішення проблем безпеки Москви. Костянтин Малофєєв, російський магнат і ультранаціоналіст, сказав Financial Times, що Путін, швидше за все, відхилить мирну пропозицію, висунуту Келлогом кілька місяців тому, до того, як Трамп обрав його на посаду представника США в Україні.

На початку цього року Келлог запропонував підштовхнути обидві сторони до мирних переговорів, погрожуючи припинити військову допомогу Україні, якщо вона не погодиться на переговори, і збільшити поставки зброї Києву, якщо Москва відмовиться сісти за стіл переговорів. План виключає вступ України до Альянсу на 10 років.

Відповідно до плану, Україна мала б прийняти нинішні лінії фронту, принаймні на даний момент, і могла б повернути втрачені території лише дипломатичними чи політичними засобами.

Команда Трампа, ймовірно, відкине давню мету України остаточно приєднатися до альянсу НАТО як спосіб спроби переконати Росію розпочати мирні переговори з Києвом, повідомили обізнані джерела. Натомість деякі учасники альянсу можуть запропонувати Україні гарантії безпеки. Зеленський запропонував ідею розміщення іноземних військ в країні до вступу Києва в альянс НАТО.

Перехідна команда Трампа відмовилася коментувати, як Трамп ставиться до ідеї заборони Україні вступати в НАТО на невизначений термін або протягом певного періоду часу.

Раніше цього року офіційні особи Байдена зважували, чи варто чинити тиск на трансатлантичний альянс, щоб надіслати Україні запрошення приєднатися. Але ця ідея була відкинута після того, як Трамп виграв вибори в листопаді, повідомило джерело, обізнане з цим питанням.

Представник адміністрації Байдена заявив, що для Трампа було б серйозною помилкою наполягати на укладенні мирної угоди, яка заборонила б Україні стати частиною НАТО в осяжному майбутньому. Це було б великим досягненням для Путіна — просування його стратегічних інтересів, не даючи Україні стати частиною військового оплоту Заходу проти Москви — і майже виправдало б його вторгнення в Україну, сказав чиновник.

Раніше спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що вірить у те, що між Україною та Росією все вирішиться протягом наступних кількох місяців.

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