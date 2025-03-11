Перемовини України й США: як відрегували ЄС, Британія, Франція і Польща

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, польський премʼєр-міністр Дональд Туск, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, а також президент Франції Еммануель Макрон привітали результати переговорів США та України в Саудівській Аравії.

Про це вони повідомили в соцмережах.

Урсула Фон дер Ляєн запевнила, що Європейський Союз "готовий відіграти роль у майбутніх мирних перемовинах".

"Ми вітаємо сьогоднішні новини з Джидди про американсько-українські переговори, включаючи пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідкою США та допомоги в безпеці. Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого та міцного миру для України. М'яч зараз на майданчику Росії. ЄС готовий відігравати свою повну роль разом зі своїми партнерами у майбутніх мирних переговорах", – написала вона.

Дональд Туск також заявив про готовність Європи допомогти в досягненні справедливого й міцного миру.

"Здається, американці та українці зробили важливий крок до миру", – сказав він.

Британський премʼєр Кір Стармер привітав Дональда Трампа й Володимира Зеленського з "чудовим проривом".

"Я щиро вітаю сьогоднішню угоду в Джидді і вітаю президента Трампа і президента Зеленського з цим чудовим проривом. Це важливий момент для миру в Україні, і тепер нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб якомога швидше досягти міцного та безпечного миру. Як заявили як американська, так і українська делегації, зараз м’яч на боці Росії. Тепер Росія має погодитися на припинення вогню та припинення бойових дій", – каже прем'єр Британії.

Також Стармер нагадав про майбутню онлайн-зустріч світових лідерів 15 березня, "щоб обговорити наступні кроки" стосовно України.

Президент Франції Еммануель Макрон також привітав новину про те, що Україна заявила про готовність погодитися на негайне 30-денне припинення вогню у війні з Росією.

"Тепер м'яч явно на боці Росії", - сказав Макрон у заяві на X.

Він запевний, що Франція та її партнери залишаються відданими міцному та тривалому миру, підкріпленому надійними гарантіями безпеки для України.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив надію, що Росія погодиться на план припинення вогню. Він сказав, що поговорить з російським диктатором Володимиром Путіним про пропозицію щодо припинення вогню цього тижня.

Нагадаємо, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню.

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