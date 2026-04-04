Іран та США

Зусилля Пакистану та низки країн Близького Сходу щодо організації переговорів між США та Іраном наразі фактично заблоковані.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, іранська сторона дала зрозуміти посередникам, що не готова найближчим часом брати участь у зустрічах з представниками США в Ісламабаді, вважаючи американські умови неприйнятними.

Попри це дипломатичні спроби не припиняються. Зокрема, як зазначає видання, Туреччина та Єгипет працюють над пошуком альтернативних майданчиків для можливих контактів.

Серед варіантів розглядаються Стамбул та столиця Катару Доха.

Також посередники намагаються виробити нові підходи, які дозволили б подолати нинішній глухий кут у переговорах.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявляв, що Іран нібито зацікавлений у припиненні вогню, однак у Тегерані цю інформацію заперечили.

Водночас, за даними Reuters, Іран відмовився від пропозиції США щодо 48-годинного перемир’я.

Джерела The Wall Street Journal зазначають, що Трамп допускає можливість припинення вогню за умови, що Іран погодиться розблокувати судноплавство в Ормузькій протоці.

Своєю чергою Тегеран висунув власні умови, серед яких — виплата репарацій, виведення американських військ із баз у регіоні та гарантії недопущення нових атак у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що в регіоні Перської затоки зазнав катастрофи бойовий літак Військово-повітряних сил США. Єдиного пілота, який перебував на борту, успішно врятували.

Ми раніше інформували, що Велика Британія проведе переговори за участі 35 країн для формування коаліції, яка має забезпечити відкриття Ормузької протоки після завершення бойових дій.