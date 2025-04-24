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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Перемовини у Лондоні вплинули на рішення щодо миротворчої місії в Україні: подробиці

Частина держав побоюється ескалації з боку Росії, однак Британія не планує відступати від своїх зобов’язань.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Перемовини щодо миротворців в Україні: позиція Британії незмінна, інші країни — обережніші

Перемовини щодо миротворців в Україні: позиція Британії незмінна, інші країни — обережніші

Після переговорів у Лондоні позиція представників так званої «коаліції охочих» щодо відправлення військових до України змінилася.

Про це повідомляє видання The Times з посиланням на джерела, близькі до перемовин, передає УНІАН.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон запропонували відправити війська до України у складі «коаліції охочих» для підтримання миру.

Однак, за словами інформаторів, під час переговорів у Лондоні ці наміри були нібито «пом’якшені». Причина — побоювання деяких європейських посадовців, що Росія може сприйняти розміщення іноземних військ в Україні як «одностороннє втручання», а не як частину справжньої миротворчої ініціативи.

Втім, джерело в британському оборонному відомстві зазначило, що Лондон «не має наміру відмовлятися від своїх планів» щодо військової підтримки України в майбутньому.

Нагадаємо, Британія може розмістити в Україні свій військовий контингент терміном на п’ять років.

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