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Перемовини у Лондоні вплинули на рішення щодо миротворчої місії в Україні: подробиці
Частина держав побоюється ескалації з боку Росії, однак Британія не планує відступати від своїх зобов’язань.
Після переговорів у Лондоні позиція представників так званої «коаліції охочих» щодо відправлення військових до України змінилася.
Про це повідомляє видання The Times з посиланням на джерела, близькі до перемовин, передає УНІАН.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон запропонували відправити війська до України у складі «коаліції охочих» для підтримання миру.
Однак, за словами інформаторів, під час переговорів у Лондоні ці наміри були нібито «пом’якшені». Причина — побоювання деяких європейських посадовців, що Росія може сприйняти розміщення іноземних військ в Україні як «одностороннє втручання», а не як частину справжньої миротворчої ініціативи.
Втім, джерело в британському оборонному відомстві зазначило, що Лондон «не має наміру відмовлятися від своїх планів» щодо військової підтримки України в майбутньому.
Нагадаємо, Британія може розмістити в Україні свій військовий контингент терміном на п’ять років.