Переможця лотереї звинуватили у крадіжці виграшного квитка: хто присвоїв 2 млрд доларів 

Чоловік стверджує, що в нього шантажем забрали квиток.
Каліфорнійська лотерея назвала переможця джекпоту Powerball у розмірі 2,04 мільярди доларів, однак інший чоловік подав позов, оскаржуючи виграш і стверджуючи, що квиток у нього вкрали.
Про це пише TMZ.
Житель Каліфонії стверджує, що став жервтою аферистів. Хосе Рівера розповідає, що він придбав виграшний квиток у сервісному центрі Джо в Альтадені 7 листопада 2022, але його вкрали того ж дня.
У судовому позові йдеться, що квиток присвоїв чоловік, якого звуть Реджі, але не пояснюють подробиць ймовірної крадіжки на понад два мільярди доларів.
Рівера стверджував, що чоловік сказав йому, що навіть якщо він виграє, то поверне квиток лише за умови, що він розділить приз 50 на 50. Переможець відмовився піддатися шантажу, повідомивши про ймовірний злочин правоохоронним органам і Каліфорнійській лотереї та вимагаючи розслідування.
Каліфорнійська лотерея повідомила, що вона не уповноважена розслідувати злочинну діяльність серед своїх гравців і що звинувачення підлягають розслідуванню лише правоохоронними органами.
Нагадаємо, сімейна пара з канадського міста Прінс-Джордж, провінція Британська Колумбія, зіграла в лотерею і зірвала джекпот, але залишилася без виграшу через свою неквапливість.
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