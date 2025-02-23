Переможець виборів у Німеччині Фрідріх Мерц критикує США через ставлення до України

Кандидат у канцлери від партії ХДС/ХСС, яка здобула перемогу на парламентських виборах у Німеччині, Фрідріх Мерц заявив, що мета його зовнішньої політики – досягнення незалежності від США.

Про це він сказав після завершення виборів у програмі Berliner Runde на німецькому телебаченні, передає видання Tagesschau.

“Для мене абсолютним пріоритетом буде якомога швидше зміцнити Європу, щоб ми дійсно крок за кроком могли досягти незалежності від США”, - заявив він.

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За його словами, після коментарів президента США Дональда Трампа стає зрозуміло, “що американці, принаймні частина американців, здебільшого байдужі до долі Європи”.

Мерц додав, що йому "дуже цікаво подивитися, як ми підійдемо до саміту НАТО в кінці червня - чи будемо ми взагалі говорити про НАТО в його нинішньому вигляді".

Ймовірний канцлер Німеччини стверджує, що Європа повинна набагато швидше створити незалежну оборонну спроможність, а також наполягає на швидкому формуванні уряду, насамперед через війну, яку веде Росія проти України.

"Я не впевнений, як американський уряд підійде до цієї війни в найближчі тижні та місяці", - сказав Мерц.

Він висловив враження, що Росія та Америка шукають домовленості “через голову України, а отже, і через голову Європи”. Тому, за його словами, Німеччині потрібен федеральний уряд, здатний якомога швидше вжити заходів.

Перед виборами кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц запропонував розпочати переговори із Францією та Великою Британією щодо "ядерної парасольки" для Європи, оскільки захист від США за адміністрації Трампа видається сумнівним.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав перемогу консервативного блоку ХДС/ХСС на виборах до Бундестагу та відповідно поразку соціал-демократів Олафа Шольца “великим днем для Німеччини”. При цьому імені потенційного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, партія якого перемогла на виборах, президент США у своєму дописі не згадав.

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