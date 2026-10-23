Перемир’я між Україною та Росією: у Європі обирають п’ятьох переговорників — The Telegraph

Євросоюз / © Unsplash

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Європейські лідери обговорюють створення переговорної команди, яка представлятиме Європу під час можливих переговорів про перемир’я між Росією та Україною.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела.

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Серед кандидатів — прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президенти Фінляндії та Чехії Александр Стубб і Петр Павел, а також глави урядів Данії та Норвегії Метте Фредеріксен і Йонас Гар Стьоре.

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За інформацією співрозмовників видання, європейські країни поступово доходять згоди щодо необхідності брати безпосередню участь у переговорах із Росією. Водночас їм ще належить узгодити спільну позицію, якої європейські представники дотримуватимуться під час таких контактів.

«Європа усвідомила, що, по-перше, має бути консенсус щодо необхідності вести переговори з росіянами. По-друге, має бути консенсус щодо того, якою саме має бути ця позиція», — зазначає The Telegraph, цитуючи дипломатичні джерела.

Питання створення європейської переговорної команди стало актуальнішим на тлі зміни політики президента США Дональда Трампа щодо Росії та посилення тиску на Україну з вимогами погодитися на поступки агресору.

Раніше в Європейському Союзі намагалися визначити одного представника, якого підтримали б усі країни, однак досягти домовленості не вдалося. Тепер у Європі розглядають можливість сформувати колективну делегацію. Такий підхід міг би допомогти уникнути суперечок за право представляти весь континент і блокування окремих кандидатур.

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Серед потенційних учасників переговорів The Telegraph окремо згадує президента Фінляндії Александра Стубба, який підтримує контакти з Дональдом Трампом і бере участь у європейських зусиллях із підтримки України. Нещодавно він перебував в Осло під час зустрічі американської та української переговорних команд.

Іншим можливим учасником є президент Чехії Петр Павел — колишній військовий, який обіймав посаду голови Військового комітету НАТО та має досвід у сфері військової безпеки й відносин із Росією.

Водночас остаточного рішення щодо складу європейської делегації поки не оголошено. Обговорення кандидатур відбувається паралельно з пошуком спільного підходу європейських столиць до можливих переговорів про припинення бойових дій.

Нагадаємо, у Європі зростає занепокоєння через кроки президента США Дональда Трампа щодо Росії. Послаблення санкцій, домовленості про постачання російського дизельного пального та жорсткіша риторика американського лідера на адресу України посилили побоювання, що Вашингтон намагається схилити Київ до невигідної мирної угоди.

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