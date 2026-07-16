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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Перемир’я України і РФ: Туреччина запропонувала варіант закінчення війни

Анкара закликала припинити удари по енергетиці та в Чорному морі.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Перемир’я України і РФ: Туреччина запропонувала варіант закінчення війни

Туреччина / © pixabay.com

Туреччина виступила з новою ініціативою щодо війни Росії проти України, запропонувавши сторонам запровадити частковий мораторій на бойові дії у двох критично важливих сферах.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві.

За словами Фідана, пріоритетом Анкари залишається повне припинення війни. Водночас, якщо досягти всеохопного перемир’я наразі неможливо, варто розглянути проміжний крок.

«Нашою головною метою є повне припинення війни. Якщо це неможливо, можна оголосити мораторій на бойові дії в кількох критично важливих сферах, які мають значення як для України та Росії, так і для всіх інших країн», — заявив глава турецької дипломатії.

Туреччина пропонує сторонам утриматися від ударів по двох напрямах:

  • об’єктах енергетичної інфраструктури;

  • акваторії Чорного моря.

На думку Фідана, такий крок міг би сприяти зниженню рівня ескалації та зміцненню безпеки в регіоні.

Під час зустрічі в Києві міністри також обговорили двосторонню співпрацю, міжнародний порядок денний, мирні ініціативи, а також роль США та європейських партнерів у досягненні справедливого миру.

Андрій Сибіга подякував Туреччині за її багаторічні посередницькі зусилля та наголосив, що Анкара й надалі може відігравати важливу роль у дипломатичному процесі.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про готовність Анкари знову надати майданчик для переговорів між Україною та Росією щодо закінчення війни.

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Дата публікації
Кількість переглядів
236
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