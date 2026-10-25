«Перенесу фейкові новини в інше місце»: Трамп планує вигнати журналістів з Білого дому

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що може перемістити прескорпус Білого дому до іншого місця.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Трамп відреагував на публікацію про нібито плани демонтувати пресзал Білого дому та відбудувати там історичний басейн. Американський президент відкинув цю інформацію, заявивши, що навіть не розглядав такого варіанту.

Реклама

За його словами, йому «навіть на думку не спадало зробити таку дурість».

Водночас Трамп припустив, що журналістів можуть перевести до іншого приміщення, пояснивши це бажанням змінити їхнє нинішнє розташування.

«Можливо, я перенесу Фейкові новини у менш неприємне місце», — заявив президент США.

Раніше повідомлялося, що відновлення переговорного процесу щодо завершення війни в Україні дає президенту США Дональду Трампу змогу демонструвати себе миротворцем напередодні виборів до американського Конгресу.

Реклама

Ми раніше інформували, що призначенці Дональда Трампа вимагали від американського агентства з кібербезпеки таємно отримати машину для голосування, зламати її та передати результати Білому дому.

Новини партнерів