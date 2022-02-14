Переобраний президент Німеччини звернувся до Путіна та закликав "зняти зашморг із шиї України"

За словами президента Німеччини, за військову напруженість, яка наразі виникла в Європі, повинна відповідати Росія.

Переобраний на другий термін правління президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до російського колеги Володимира Путіна із закликом "розв'язати зашморг із шиї України".

Про це повідомляє видання RND.

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Зазначається, під час своєї промови після переобрання на посаду президента Штайнмаєр згадав Україну. "Розгортання російських військ неможливо зрозуміти неправильно - це загроза для України… Але її народ має право жити без страху й погроз, має право на самовизначення і суверенітет. Жодна країна у світі не має права руйнувати їх, і ми дамо рішучу відповідь кожному, хто спробує це зробити", - заявив Штайнмаєр.

Напружена ситуація, яка нині - в Європі, за словами президента Німеччини, виникла через Росію. Він сказав:"Ми посеред військового конфлікту, у Східній Європі триває війна. За це відповідальна Росія".

Також під час виступу запевнив всіх країн-членів НАТО та ЄС у підтримці Німеччини.

"Ви можете розраховувати на нас. Німеччина - член НАТО і ЄС. Без них німці не жили би нині у єдності і свободі. Давайте не забувати про це. Ми віддані Альянсу - без жодних двозначностей", - підкреслив Штайнмаєр.

Нагадаємо, 13 лютого чинного президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра переобрали на другий термін правління. Рішення ухвалили більшість тих, хто проголосував – 1045 голосів членів Федеральних зборів.

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