Переобраний президент Німеччини звернувся до Путіна та закликав "зняти зашморг із шиї України"

За словами президента Німеччини, за військову напруженість, яка наразі виникла в Європі, повинна відповідати Росія.
Переобраний на другий термін правління президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до російського колеги Володимира Путіна із закликом "розв'язати зашморг із шиї України".
Про це повідомляє видання RND.
Зазначається, під час своєї промови після переобрання на посаду президента Штайнмаєр згадав Україну. "Розгортання російських військ неможливо зрозуміти неправильно - це загроза для України… Але її народ має право жити без страху й погроз, має право на самовизначення і суверенітет. Жодна країна у світі не має права руйнувати їх, і ми дамо рішучу відповідь кожному, хто спробує це зробити", - заявив Штайнмаєр.
Напружена ситуація, яка нині - в Європі, за словами президента Німеччини, виникла через Росію. Він сказав:"Ми посеред військового конфлікту, у Східній Європі триває війна. За це відповідальна Росія".
Також під час виступу запевнив всіх країн-членів НАТО та ЄС у підтримці Німеччини.
"Ви можете розраховувати на нас. Німеччина - член НАТО і ЄС. Без них німці не жили би нині у єдності і свободі. Давайте не забувати про це. Ми віддані Альянсу - без жодних двозначностей", - підкреслив Штайнмаєр.
Нагадаємо, 13 лютого чинного президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра переобрали на другий термін правління. Рішення ухвалили більшість тих, хто проголосував – 1045 голосів членів Федеральних зборів.
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