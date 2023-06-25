Переоцінив свої перспективи: аналітики пояснили, чому Пригожин згорнув військовий заколот у РФ

Кремлю було важко дати ефективну швидку відповідь на просування ПВК "Вагнера". Крім того, російські джерела вже поспішили підкреслити, що збройне повстання "Вагнера" не вплинуло на російські сили в Україні, але дії "вагнерівців" продемонстрували відсутність у Росії резервів у тилових районах. Євген Пригожин переоцінив свої перспективи.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

"Пригожин, напевно, сприйняв крайній термін МО, який має офіційно оформити контроль над усіма нерегулярними формуваннями як екзистенціальну загрозу своєму політичному (і, можливо, особистому) виживанню. Тому він, швидше за все, вирішив ризикнути використати свої сили, щоб змінити керівництво МО, а не повністю втратити ПВК "Вагнера", і його єдиною справжньою надією на тривалий успіх було забезпечити дезертирство з МО",

– йдеться у звіті.

Аналітики не виключають, що, можливо, Пригожин також планував штурмувати штаб-квартиру Генштабу чи персонал Міноборони. Це могло б призвести до серйозних тактичних впливів в Україні.

"Однак повстання Пригожина продемонструвало, що російським силам бракує резервів у багатьох тилових районах і майже напевно погіршить моральний дух російського персоналу в Україні. Повстання Пригожина ще більше підірвало його існуючу базу підтримки в ультранаціоналістичній спільноті, російському уряді та всередині самої ПВК "Вагнера", - додали експерти.

Шо відомо про заколот Пригожина

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці перетнули державний кордон РФ і почали заходити на територію Ростова-на-Дону після того, як "вагнеревців" накрили смертельним вогнем російські солдати.

Пригожин захопив військові об'єкти у Ростові та Воронежі. Однак вже за 200 км передумав їхати на Москву, щоб не проливати кров росіян.

До цього Пригожин провів перемовини з Олександром Лукашенком, який нібито переконав його зупинити похід на Москву.

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Євген Пригожин більше не житиме у Росії, він переїде до Білорусі.

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