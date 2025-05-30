Перепалка через океан: чому Медведєв погрожує Третьою світовою і чим "завинила" Європа

США та РФобмінялися загрозами та обвинуваченнями / © РИА Новости

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив «Третьою світовою війною» після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував кремлівського диктатора Володимира Путіна за жорстокі атаки по українських містах та вбивства мирних жителів.

Про це пише The Independent.

Видання зазначає, що «війна слів» між Росією та Америкою набирає обертів. На вихідних, після жорстокого авіаудару по Києву, Трамп назвав російського диктатора «божевільним». У вівторок, 27 травня, президент США написав у соціальній мережі Truth Social, що «Путін не розуміє», що тільки завдяки Трампу з Росією досі не сталося «багато справді поганих речей».

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«І я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНИХ. Він грає з вогнем! — підкреслив Трамп.

Медведєв відразу відреагував на пост американського президента як на «кинуту рукавичку» і заявив, що знає «тільки одну ДІЙСНО ПОГАНУ річ», уточнивши, що це Третя світова війна.

«Сподіваюся, Трамп це розуміє!» — Заявив Медведєв у своїх соцмережах.

На коментарі Трампа відреагував і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він заявив, що американський президент «піддався емоціям», тому що дуже хоче досягти результату, але бачить як Європа «саботує його зусилля, підштовхуючи Україну до абсолютно безрозсудних дій».

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«Найголовніше — не зосереджуватися на одній лише риториці, а домогтися того, щоб Європа припинила саботувати наші мирні плани, які підтримуються як США, так і Туреччиною, і яким Росія повністю віддана», — заявив Лавров, “дипломатично” переклавши відповідальність з Росії на Європу.

До цієї суперечки приєднався і спеціальний представник Трампа по Україні Кіт Келлог.

«Розпалювання страхів перед Третьою світовою війною — невдалий, безрозсудний коментар Медведєва, який не личить світовій державі. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та покласти край вбивствам. Ми чекаємо на отримання меморандуму від Росії, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь негайно», — написав він у соціальній мережі X.

Російські державні ЗМІ згодом назвали всі ці коментарі офіційних осіб США та РФ «перепалкою через океан», наголосивши, що Трамп поки не реалізував жодної своєї загрози проти Москви.

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Однак дипломатичні зусилля щодо мирного врегулювання війни в Україні, схоже, тривають за лаштунками, попри публічні перепалки.

На думку професора російської політики у Королівському коледжі Лондона Сема Гріна, цей крок, виглядає, як «недорогий жест доброї волі» США та сигнал Кремлю, що адміністрація Трампа все ще хоче «нормалізувати відносини» з Росією. Москва своєю чергою показала Вашингтону, що готова вести серйозні переговори зі США, але «без фактичної відмови від чогось».

Нагадаємо, Росія знову кличе Україну до Стамбула, але ні українська, ні американська сторона досі не бачили обіцяного Путіним меморандуму про мирний договір, який має бути на переговорному столі. Аналітики вважають, що РФ приховує свій мирний меморандум від України, щоб надалі звинуватити Київ у саботуванні переговорів.