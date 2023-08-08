Переписані 50 років історії: у Росії показали нові підручники із брехнею про Україну

У підручнику прописані усі тези та наративи російської пропаганди.
У Росії показали новий підручник із переписаною історією, один із розділів - про війну в Україні. Цей підручник стане єдиним підручником із загальної історії та історії Росії для 10-х та 11-х класів, який використовуватиметься в освітньому процесі від 1 вересня 2023 року.
Про це заявив один із його авторів, помічник президента Володимир Мединський, пишуть пропагандисти.
У цьому підручнику повністю перероблено та переписано розділ, присвячений 1970-му, 1980-му, 1990-му та 2000-му рокам, а також додано розділ про війну в Україні, яку у РФ називають "спеціальна воєнна операція".
Головні тези російської пропаганди у підручнику:
- "Декілька поколінь в Україні, починаючи з 1990-х років, виховувалися в неприязні до Росії, на неонацистських ідеях", - йдеться у тексті. Водночас автори наголошують на тому, що український неонацизм - не пряме повторення німецького націонал-соціалізму 1920–1940-х років, а "озлоблене національне, мовне, культурне насильство агресивної меншості над більшістю"
- "Сьогодні будь-яке інакодумство в Україні жорстко переслідується, опозиція заборонена, а все російське оголошено ворожим". Незалежність України у цьому ж параграфі називається так званою.
- "Метою воєнної операції в Україні є захист Донбасу та попереджувальне забезпечення безпеки Росії". А Захід завалив український режим грошима та зброєю, а проти Росії запровадив незаконні санкції".
- "СВО згуртувало наше суспільство, людей різного віку та професій. Підтримка людей виявилася у збиранні подарунків для військовослужбовців, гуманітарної допомоги мешканцям нових регіонів, у справжньому культі гордості за бійців СВО".
- "Російським військовим протистоїть ідеологічно прокачане, оснащене зброєю НАТО, підготовлена за їхніми стандартами армія ЗСУ, що поповнюється закордонними найманцями та інструкторами".
- Окремий абзац - про фейки: "Дізнаючись в Інтернеті будь-яку інформацію про те, що відбувається в Україні, пам'ятайте: світова індустрія з виробництва постановочних роликів, вкидів, фейкових фото та відео працює безперервним конвеєром". Автори закликають школярів "бути пильними".
Нагадаємо, у США відповіли, чи ведуться із РФ мирні переговори щодо закінчення війни в Україні.
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