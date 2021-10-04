Переплутали труну: у Молдові сім’я ледь не поховала чужу людину замість родички

Рідні не помітили підміну.

У Молдові під час похорону сім'я виявила, що у труні перебуває не їхня родичка, а інша людина.

Про це повідомляє Metro.

Літня жінка померла від COVID-19. Тіло померлої помістили в чорний мішок, щоб уникнути поширення інфекції. Коли родичі отримали труну, їх збентежив орнамент на кришці, і вони запідозрили, що труни переплутали.

Вже на кладовищі, коли відкрили труну, виявилося, що там - тіло незнайомого чоловіка. Родичі звернулися до моргу і повідомили про виниклу плутанину. Співробітники моргу оперативно відреагували на ситуацію, швидко поміняли труни і віддали родині їх покійну.

Нагадаємо, у Харківській області в місті Богодухів із моргу родині замість тіла батька віддали чужу небіжчицю. Рідні підміни не помітили, бо труна була закрита, 71-річний пенсіонер інфікувався коронавірусом і лежав у "ковідному" відділенні.

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