Переплутав Зеленського з Путіним: Джо Байден виправдався за свою обмовку на саміті НАТО

Президент США Джо Байден прокоментував свою обмовку, яка сталася під час виступу на саміті НАТО. Він заявив, що випадково переплутав президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, ба більше, одразу перепросив і виправився.

Про це він сказав під час пресконференції, яку транслює "Голос Америки".

"Найуспішніший саміт"

Очільникові Білого дому поставили запитання про його обмовку, в якій він сплутав Зеленського з Путіним. Журналіст додав, що за американського лідера просили вибачення канцлер Німеччини, президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії.

"Чи бачили ви більш успішну конференцію? Чи ви бачите шкоду від неї? Про Путіна я сказав у самому кінці й одразу виправився. Сказав: "Ні, перепрошую, не Путін, а Зеленський", – зазначив він.

Президент Сполучених Штатів вважає Вашингтонський саміт "найуспішнішим" за дуже тривалий час. Про це, зокрема, свідчать реакції багатьох лідерів держав. Байден вказав на те, що на цьому саміті глави держав неодноразово йому дякували.

"Багато хто дякував мені і казав, що ми досягнули цього завдяки Байдену, завдяки лідерству США. Гадаю, це був найуспішніший саміт за дуже тривалий час. І знайдіть мені світового лідера, який думає інакше", – сказав президент США.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден, передаючи слово на сцені президентові України Володимиру Зеленському, помилково назвав його "Путіним". Це сталося під час виступу американського лідера на події Ukraine Compact на полях саміту НАТО в Вашингтоні. Американський лідер одразу усвідомив помилку і виправився.

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