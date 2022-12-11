Перерізав горло і покремсав обличчя: у Польщі українець по-звірячому вбив колишню дівчину

У Польщі судять 38-річного українця, який через ревнощі завдав колишній дівчині численні жорстокі удари канцелярським ножем й перерізав їй горло.

Про це повідомляє видання inpoland.net.pl.

Відомо, що інцидент стався на території Здзешовіце. Пара жила разом рік в робітничому хостелі.

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Сам підозрюваний розповів, що вони любили випивати і час чергового застілля - посварилися. Власник хостелу вигнав пару з помешкання через сварку і пиятику.

Тоді пара роз'їхалася і лише періодично зустрічалася. За словами чоловіка, одного дня під час спільної пиятики, жінка зізналася, що йде жити до іншого. Тоді українець дістав ніж та перерізав їй горло і майже навпіл розрізав обличчя

Одна з ран спричинила сильну кровотечу та смерть жінки. Загалом же копи не змогли порахувати кількість ударів та порізів, бо вони були надто численними. Під час розтину свідчі виявили три колото-різані рани грудної клітки та рану шиї.

Підозрюваного заарештували. Він зізнався у вбивстві. За вчинений злочин із особливою жорстокістю йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у польській лікарні Підкарпатського воєводства прокинувся з фармакологічної коми 2,5-річний український хлопчик, травми на тілі якого свідчать, що дитину регулярно били, об нього гасили цигарки та неодноразово ґвалтували. У знущаннях підозрюють його матір та її партнера, яких заарештували. Тяжкі травми загрожують дитині важкою інвалідністю на все життя. 22-річну жінку та 25-річного чоловіка заарештували.

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