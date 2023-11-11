Перешкоджав евакуації мешканців Гази: армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення командира ХАМАС

Винищувач завдав удару по Ахмеду Сіаму, який переховувався у школі аль-Бурак разом з іншими бойовиками.

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира ХАМАС, який тримав у заручниках майже тисячу жителів Гази в лікарні Рантісі, не даючи їм евакуюватися.

Про це повідомляє Times of Israel.

Операція була проведена на підставі розвідданих Служби безпеки Ізраїлю й Управління військової розвідки.

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Винищувач завдав удару по Ахмеду Сіаму, командиру роти ХАМАС "Нассер-Радуан". ЦАХАЛ стверджує, що Сіам переховувався у школі аль-Бурак разом з іншими бойовиками.

Два дні тому ЦАХАЛ повідомляв, що Сіам перешкоджав евакуації близько 1000 палестинців з лікарні Рантісі, що на півночі Гази.

צה"ל ושב"כ חיסלו את המחבל שהחזיק כ-אלף מתושבי רצועת עזה כבני ערובה בבית החולים 'רנתיסי' במהלך הלחימה



כוחות מצוות הקרב החטיבתי גבעתי חיסלו באמצעות הכוונת מטוס קרב ובהכוונה מודיעינית של אמ"ן ושב"כ את המחבל אחמד ציאם, מפקד הפלוגה המרחבית נאצר-רצ'ואן בארגון הטרור חמאס >> pic.twitter.com/MedpTJlq7s — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 11, 2023

"Ахмед Сіам ще раз демонструє, що ХАМАС використовує цивільне населення сектору Гази як живий щит у своїх терористичних цілях", - йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю також повідомила, що від початку операції захопила 11 опорних пунктів ХАМАС на півночі сектору Гази.

Військово-морські сили та Сухопутні війська Ізраїлю вночі завдали ударів по будівлях у північній частині Гази, які використовувалися бойовиками, а також по складах зброї, в тому числі тих, що належать військово-морським силам ХАМАС.

Нагадаємо, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.

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