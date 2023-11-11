Перешкоджав евакуації мешканців Гази: армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення командира ХАМАС

Винищувач завдав удару по Ахмеду Сіаму, який переховувався у школі аль-Бурак разом з іншими бойовиками.
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира ХАМАС, який тримав у заручниках майже тисячу жителів Гази в лікарні Рантісі, не даючи їм евакуюватися.
Про це повідомляє Times of Israel.
Операція була проведена на підставі розвідданих Служби безпеки Ізраїлю й Управління військової розвідки.
Винищувач завдав удару по Ахмеду Сіаму, командиру роти ХАМАС "Нассер-Радуан". ЦАХАЛ стверджує, що Сіам переховувався у школі аль-Бурак разом з іншими бойовиками.
Два дні тому ЦАХАЛ повідомляв, що Сіам перешкоджав евакуації близько 1000 палестинців з лікарні Рантісі, що на півночі Гази.
צה"ל ושב"כ חיסלו את המחבל שהחזיק כ-אלף מתושבי רצועת עזה כבני ערובה בבית החולים 'רנתיסי' במהלך הלחימה— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 11, 2023
כוחות מצוות הקרב החטיבתי גבעתי חיסלו באמצעות הכוונת מטוס קרב ובהכוונה מודיעינית של אמ"ן ושב"כ את המחבל אחמד ציאם, מפקד הפלוגה המרחבית נאצר-רצ'ואן בארגון הטרור חמאס >> pic.twitter.com/MedpTJlq7s
"Ахмед Сіам ще раз демонструє, що ХАМАС використовує цивільне населення сектору Гази як живий щит у своїх терористичних цілях", - йдеться в заяві ЦАХАЛ.
Армія оборони Ізраїлю також повідомила, що від початку операції захопила 11 опорних пунктів ХАМАС на півночі сектору Гази.
Військово-морські сили та Сухопутні війська Ізраїлю вночі завдали ударів по будівлях у північній частині Гази, які використовувалися бойовиками, а також по складах зброї, в тому числі тих, що належать військово-морським силам ХАМАС.
Нагадаємо, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.
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