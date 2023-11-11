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Перешкоджав евакуації мешканців Гази: армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення командира ХАМАС

Перешкоджав евакуації мешканців Гази: армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення командира ХАМАС

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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Перешкоджав евакуації мешканців Гази: армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення командира ХАМАС

Командир ХАМАС Ахмед Сіам / Фото: соцмережі

Винищувач завдав удару по Ахмеду Сіаму, який переховувався у школі аль-Бурак разом з іншими бойовиками.

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира ХАМАС, який тримав у заручниках майже тисячу жителів Гази в лікарні Рантісі, не даючи їм евакуюватися.

Про це повідомляє Times of Israel.

Операція була проведена на підставі розвідданих Служби безпеки Ізраїлю й Управління військової розвідки.

Винищувач завдав удару по Ахмеду Сіаму, командиру роти ХАМАС "Нассер-Радуан". ЦАХАЛ стверджує, що Сіам переховувався у школі аль-Бурак разом з іншими бойовиками.

Два дні тому ЦАХАЛ повідомляв, що Сіам перешкоджав евакуації близько 1000 палестинців з лікарні Рантісі, що на півночі Гази.

"Ахмед Сіам ще раз демонструє, що ХАМАС використовує цивільне населення сектору Гази як живий щит у своїх терористичних цілях", - йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю також повідомила, що від початку операції захопила 11 опорних пунктів ХАМАС на півночі сектору Гази.

Військово-морські сили та Сухопутні війська Ізраїлю вночі завдали ударів по будівлях у північній частині Гази, які використовувалися бойовиками, а також по складах зброї, в тому числі тих, що належать військово-морським силам ХАМАС.

Нагадаємо, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.

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Дата публікації
Перегляди
389
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