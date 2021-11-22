Пересилали гроші у коробках для макаронів та вкладали у нерухомість: в Італії затримали 40 мафіозі

Пересилали гроші у коробках для макаронів та вкладали у нерухомість: в Італії затримали 40 мафіозі

Загалом під слідством у кримінальному провадженні перебувають 120 осіб.

Поліція італійського міста Кальярі затримала 40 членів нігерійської мафії, які нелегально переправляли гроші до Африки.

Про це повідомляє ANSA.

Загалом під слідством у кримінальному провадженні перебувають 120 осіб.

Зазначається, що нігерійська мафія в Італії спеціалізується на проституції та торгівлі жінками. За даними поліції, мафіозі пересилали частину отриманих від проституції грошей у коробках для макаронних виробів та у ручках багажу на колесах. Вже у Нігерії їхні фінансові засоби інвестувалися у нерухомість.

Правоохоронці вважають, що нігерійська мафія в Італії, за рівнем впливу та фінансових можливостей, вже майже досягла рівня трьох найбільших мафіозних кланів в країні, а саме "Ндрангета" з Калабрії, "Коза Ностра" з Сицилії та «Коморра» з Кампанії (регіон поблизу Неаполя).

Нагадаємо:

В Італії поліцейські, які проводили антинаркотичний рейд на фермі з виробництва канабісу, в одному з приміщень виявили понад дві сотні заморожених тушок гризунів — сонь. Страва з сонь популярна у босів мафіозного угрупування.

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