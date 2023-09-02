Перетин кордону Білорусі військовим вертольотом: "Гаюн" назвав дві версії події

Білорусь заявила, що польський військовий вертоліт нібито порушив її кордон, перетнувши повітряний простір 1 вересня.

Моніторинговий-канал "Беларускі Гаюн" пише, що повітряний простір дійсно було порушено. Водночас поки не можна точно сказати, що це був саме польський вертоліт.

Як зазначає "Білоруські Гаюн", відео з рухом гелікоптера через кордон Білорусі справді могли зняти 1 вересня близько 16:00. Знімалося воно з білоруського боку з гірокоптера, що на той час патрулював кордон.

"Ймовірно, гелікоптер помітили взагалі випадково, просто гірокоптер патрулював південну, а не північну частину кордону під Гродно", - йдеться у повідомленні.

Там також зауважили, що на відео неможливо точно визначити модель гелікоптера, не кажучи вже про його приналежність.

"Так, у Польщі справді є залишки радянських вертольотів Мі-24 і хоча більшість уже передана Україні, щонайменше один у серпні був перекинутий до Білостока для посилення польського кордону. Однак Мі-24 є і у ВПС РБ. За нашими даними ніяких перехоплювачів чи чогось подібного у повітря не піднімали. А це мало бути зроблено при незаконному перетині кордону бойовим гелікоптером. Щодо вчорашньої авіаактивності, то вона була пов'язана лише з навчаннями ОДКБ і закінчилася до 14:00", - розповіли журналісти.

"Білоруські Гаюн" пише про дві версії події:

польський гелікоптер, найімовірніше, Мі-24 справді залетів на територію РБ; через неможливість зрозуміти по фото та відео модель гелікоптера, та його приналежність, не виключено, що кордон перетнув не польський, а білоруський гелікоптер.

"На користь цієї версії говорять заяви Польщі та відсутність зльоту перехоплювачів ВПС РБ", - пише моніторинговий канал.

Що відомо про порушення повітряного простору Білорусі

Білоруські прикордонники 1 вересня заявили про порушення свого повітряного простору з боку Польщі в Берестовицькому районі Гродненської області.

"Польський військовий гелікоптер Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад", – зазначається у повідомленні.

У Польщі заперечили обвинувачення Мінська про порушення польським військовим гелікоптером повітряного простору Білорусі.

Крім того, у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що таке повідомлення Білорусі цілком може бути провокацією.

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