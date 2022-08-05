Перевага надається вбивцям: як ПВК "Вагнера" вербує ув'язнених для війни в Україні і скільки вдалося рекрутувати

Перші вербування ув'язнених для відправки на війну почалися ще навесні. Так, за цей час приватна військова компанія "Вагнера" рекрутувала для війни понад 1000 ув'язнених із 17 колоній з 10 регіонів РФ.

Як вдалося встановини ЗМІ, рекрутери " Вагнера" запропонували ув'язненим, які підуть воювати в Україну, зарплату в 200 тисяч рублів на місяць, виплати лікарняних та "гробових", а також помилування президента через півроку служби.

Про це повідомляє російське видання Верстка з посиланням на інформація самих засуджених та їхніх родичів.

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За даними журналістів, влітку почалася нова хвиля вербування. Від 26 липня десятки засуджених та їхніх родичів почали повідомляти правозахисників про візити рекрутерів до колонії загального, суворого та особливого режимів. Інформацію про це підтвердили, зокрема, засуджені, які перебувають у цих колоніях.

З яких регіонів Росії вербують ув'язнених

Групи вербувальників побували як мінімум у 17 колоніях. Серед них:

Тульська (ІК-1, ІЧ-4, ІЧ-5),

Ярославська (ІК-2, ІЧ-3, ІЧ-12),

Ленінградська (ІЧ-3),

Рязанська (ІЧ-3, ІЧ-5),

Новгородська (ІК-7),

Архангельська (номер колонії не публікується з міркувань безпеки джерела),

Псковська області (ІЧ-6),

а також республіки Комі (ІЧ-19, ІЧ-25),

Карелія (ІЧ-7)

Санкт- Петербург (ІЧ-6, ІЧ-7).

Зазначається, найчастіше рекрутери ПВК були в колоніях суворого режиму — таких 14 із 17. При цьому одна з них призначена для колишніх працівників судів та правоохоронних органів. У двох випадках вербувальники відвідували колонії загального режиму і лише в одному випадку – колонію особливого режиму.

Журналісти також встановили, що на засуджених, які погодилися воювати, але потім передумали, чинять тиск і відправляють їх до штрафних ізоляторів.

Як відбувається агітація

Засуджені розповідають, що вербувальники приїжджають невеликими групами та проходять на територію колонії зі зброєю наперевагу. У кожній колонії до лав майбутніх найманців відразу після таких зустрічей записуються близько 20% ув'язнених. Потім агітацію продовжують уже всередині загонів — її зазвичай ведуть інші ув'язнені, які співпрацюють з адміністрацією колонії. У результаті добирають ще близько 10% засуджених, які погоджуються вступити до ПВК.

Насамперед, рекрутери виявляють інтерес до засуджених за статтями про вбивства (105 КК РФ) та розбій (162 КК РФ). Тих, хто сидить за злочини, пов'язані з наркотиками та зі статевою недоторканністю, найчастіше до відбору не допускають.

Тих, кого вносять до списків за підсумками візитів, інтерв'ю та подальшої агітації, перевіряють також на поліграфі — для цього до колонії ще раз приїжджає співробітник ПВК. У бажаючих вирушити на війну запитують про ставлення до російської влади і про те, чи не збираються вони втекти до України. Після цього, за даними правозахисників, ув'язнених вивозять із території колонії групами по 30–36 осіб. Частина з них проходить спецпідготовку. Через півроку таке "відрядження" ув'язненим обіцяють звільнення з колонії за амністією.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували дані, скільки російських солдатів відмовилися воювати в Україні.

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