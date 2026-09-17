"Перевага, яку важко використати": Сікорський відповів на зухвалі погрози Кремля

Погрози Кремля ядерною зброєю / © ТСН.ua

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Міністр закордонних справ і віцепрем’єр-міністр Польщі Радослав Сікорський заявив, що російським керівникам варто нагадувати про реальне співвідношення сил, коли вони погрожують Польщі. Так він відреагував на заяву радника президента РФ Миколи Патрушева, який пригрозив зникненням польської держави у разі військового конфлікту з Росією.

Про це повідомляє Polsat News.

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Коментуючи слова російського посадовця в ефірі Польського радіо, Сікорський заявив, що Москва повинна враховувати не лише власні військові можливості, а й потенціал противника.

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«Радянським товаришам, тепер уже російським, потрібно нагадувати про співвідношення сил. Вони теж повинні розуміти, на що наважуються, коли нам погрожують», — сказав польський віцепрем’єр.

Очільник польського МЗС також додав, що різні рупори Кремля протягом багатьох років використовують погрози ядерною зброєю.

«Російські генерали погрожують нам ядерною війною вже 20 років», — сказав Сікорський, додавши, що кремлівські пропагандисти роблять це «безперервно».

За його словами, ядерний потенціал є сферою, де Росія має перевагу, однак можливість його використання для досягнення військових цілей не є необмеженою.

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«Це той вимір, у якому Росія має перевагу, але, як вона переконалася в Україні, це перевага, яку важко використати. Якби Росія могла вирішити цю війну за допомогою ядерного шантажу, вона б уже це зробила», — зазначив польський віцепрем’єр.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю тижневику «Аргументы и факты» радник президента РФ Микола Патрушев заявив, що у разі військових дій Польщі проти Росії, польська держава перестане існувати протягом двох-трьох днів. Патрушев стверджував, що під час війни проти України російські збройні сили нібито не використовують повністю свій потенціал.

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