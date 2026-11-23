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Перевернутий "Меркурій" і дим у порту: супутники показали наслідки удару по кораблях РФ у Лівії
Після атаки на російські кораблі в порту Бенгазі супутники зафіксували промовисту картину. Один із військових кораблів лежить перевернутим у воді, а біля іншого досі працюють пожежники.
У Мережі опублікували свіжі супутникові фото після удару по кораблях Росії у порту Бенгазі (Лівія).
Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода), у розпорядженні яких опинилися знімки компанії Vantor за 23 листопада.
Удар по кораблях РФ у Лівії: супутникові фото
На знімках видно суховантаж MV ANGARA біля причалу на півночі порту Бенгазі. З його носової частини йде дим, а поруч на пірсі стоять пожежні машини та спецтехніка.
Вхід до цієї ділянки порту, де також перебувають ще два вантажні судна, заблокували катерами.
Крім того, супутникові фото підтверджують критичний стан російського військового корвета «Меркурій». Після зазнаних ушкоджень корабель залишається перевернутим і частково затопленим.
Атака СБУ на кораблі РФ — останні новини
Раніше Володимир Зеленський та СБУ повідомили, що 22 листопада Служба безпеки разом із Силами оборони атакувала ці кораблі біля берегів Лівії.
У результаті ударів пошкоджено російський корвет «Меркурій» із бойовим вертольотом Ка-27 та підсанкційний суховантаж MV ANGARA, яким РФ перевозила зброю.
Факт вибуху на російському судні, яке перебувало біля причалу військово-морської бази в Бенгазі, підтвердила влада східної Лівії, яку підтримує Росія.
Раніше ми писали, Албанія заперечила, що українські морські дрони, які атакували російський корвет «Меркурій» біля Лівії, запускали з її території. У Тирані назвали ці заяви безпідставними й закликали не поширювати неправдиву інформацію.