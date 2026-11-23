Атака на «Меркурій» у Лівії: нові супутникові фото / © "Схеми"

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У Мережі опублікували свіжі супутникові фото після удару по кораблях Росії у порту Бенгазі (Лівія).

Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода), у розпорядженні яких опинилися знімки компанії Vantor за 23 листопада.

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Удар по кораблях РФ у Лівії: супутникові фото

На знімках видно суховантаж MV ANGARA біля причалу на півночі порту Бенгазі. З його носової частини йде дим, а поруч на пірсі стоять пожежні машини та спецтехніка.

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Вхід до цієї ділянки порту, де також перебувають ще два вантажні судна, заблокували катерами.

Атака на «Меркурій» у Лівії: нові супутникові фото / © "Схеми"

Крім того, супутникові фото підтверджують критичний стан російського військового корвета «Меркурій». Після зазнаних ушкоджень корабель залишається перевернутим і частково затопленим.

Атака на «Меркурій» у Лівії: нові супутникові фото / © "Схеми"

Атака на «Меркурій» у Лівії: нові супутникові фото / © "Схеми"

Атака СБУ на кораблі РФ — останні новини

Раніше Володимир Зеленський та СБУ повідомили, що 22 листопада Служба безпеки разом із Силами оборони атакувала ці кораблі біля берегів Лівії.

У результаті ударів пошкоджено російський корвет «Меркурій» із бойовим вертольотом Ка-27 та підсанкційний суховантаж MV ANGARA, яким РФ перевозила зброю.

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Факт вибуху на російському судні, яке перебувало біля причалу військово-морської бази в Бенгазі, підтвердила влада східної Лівії, яку підтримує Росія.

Раніше ми писали, Албанія заперечила, що українські морські дрони, які атакували російський корвет «Меркурій» біля Лівії, запускали з її території. У Тирані назвали ці заяви безпідставними й закликали не поширювати неправдиву інформацію.

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