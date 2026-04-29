Перевір себе: ці питання на шоу "Хто хоче стати мільйонером" принесли учасникам джекпот

Шоу «Хто хоче стати мільйонером» / © Getty Images

Пенсіонер зі Стокпорта, який раніше працював ІТ-консультантом, став новим переможцем легендарного шоу «Хто хоче стати мільйонером» у Великій Британії, забравши головний приз у квітні 2026 року.

Роман Дубовський ще до початку гри сподівався бодай на 32 тисячі фунтів, проте зумів безпомилково відповісти на всі 15 запитань прем’єрного випуску нового сезону, пише Daily Mail.

Тепер Роман входить до вузького кола переможців — за всю історію проєкту, що стартував у 1998 році з Крісом Таррантом, мільйон вигравали лише семеро людей.

Роман Дубовський / © Daily Mail

Вирішальне запитання від Джеремі Кларксона, яке зробило учасника багатієм, стосувалося світової культури та брендів. Ведучий запитав, який логотип, створений ще у 1876 році, згадувався в «Уліссі» Джеймса Джойса та з’являвся на полотнах Мане і Пікассо.

Серед варіантів «Bass Ale», «The Famous Grouse», «Coca-Cola» та «Stella Artois» Дубовський впевнено обрав перший. Він пригадав, що нещодавно бачив картину Мане, де на пляшці пива чітко помітив фірмовий червоний трикутник «Bass Ale».

Свій виграш новоспечений мільйонер збирається витратити на допомогу племінникам, а також на здійснення давньої мрії — подорожі до Південної Америки та Нової Зеландії.

Перша переможниця в історії шоу

Першою мільйонеркою в історії шоу стала дизайнерка садів Джудіт Кеппел, яка здобула головний приз у 2000 році. Для того щоб потрапити на проєкт, мати трьох дітей із Лондона витратила близько 100 фунтів на телефонні дзвінки для реєстрації.

Джудіт Кеппел / © Daily Mail

Окрім перемоги, вона привернула увагу преси своїм аристократичним походженням, адже є далекою родичкою королівської родини.

Сьогодні 83-річна Джудіт продовжує займатися інтелектуальними іграми, зокрема вона була експерткою у шоу Eggheads на BBC та вигравала кошти на благодійність у спеціальних випусках вікторин.

«Восьмий переможець»

Роман Дубовський міг би стати восьмим тріумфатором, якби не гучна дискваліфікація майора Чарльза Інгрема у 2001 році. Цей інцидент став найбільш скандальним в історії проєкту: Інгрема позбавили мільйона та засудили до умовного терміну за шахрайство.

З’ясувалося, що під час гри дружина майора та спільник із аудиторії допомагали йому обирати правильні варіанти за допомогою кашлю.

Чарльз Інграм / © Daily Mail

Через цей обман, який згодом охрестили «Coughgate», виплату виграшу скасували, а саму історію пізніше екранізували в серіалі «Вікторина». Після суду Інгрем став своєрідною антизіркою, з’являючись у різних реаліті-шоу.

Наразі 62-річний колишній військовий, який пережив кілька банкрутств, веде закрите життя у Вілтширі разом із дружиною Діаною.

Сім запитань програми, які принесли кмітливим учасникам джекпот: перевірте себе

Який король був одружений з Елеонорою Аквітанською?

A) Генріх I

B) Генріх II

C) Річард I

D) Генріх V

Правильна відповідь принесла джекпот Джудіт Кеппел у 2000 році.

Якщо посадити насіння Quercus robur, що виросте?

A) Дерева

B) Квіти

C) Овочі

D) Зерно

Правильна відповідь принесла джекпот Девіду Едвардсу у 2001 році.

Яка наукова одиниця названа на честь італійського дворянина?

A) Паскаль

B) Ом

C) Вольт

D) Герц

Правильна відповідь принесла джекпот Роберту Бріджесу у 2001 році.

Який з цих перегонів не належить до американських кінних перегонів Потрійної корони?

A) Арлінгтон Мілліон

B) Белмонт Стейкс

C) Кентуккі Дербі

D) Прікнесс Стейкс

Правильна відповідь принесла джекпот Пету Гібсону у 2004 році.

Який боксер прославився тим, що вдарив у гонг у вступі до фільмів Дж. Артура Ренка?

А)Бомбардир Біллі Веллс

B) Фредді Міллс

C) Террі Спінкс

D) Дон Кокелл

Правильна відповідь принесла джекпот Інграму Вілкоксу у 2006 році.

Який пірат загинув у битві біля узбережжя сучасної Північної Кароліни у 1718 році?

A) Каліко Джек

B) Чорна Борода

C) Бартолом’ю Робертс

D) Капітан Кідд

Правильна відповідь принесла джекпот Дональду Фіру у 2020 році.

Який логотип торгової марки, що використовується з 1876 року, описаний у романі Джеймса Джойса «Улісс» та зображений у роботах Мане та Пікассо?

A) The Bass Ale

B) The Famous Grouse

C) Coca-Cola

D) Stella Artois

Правильна відповідь принесла джекпот Роману Дубовському у 2026 році.

Правильні відповіді: B, A, C, A, A, B та A.

