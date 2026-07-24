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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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509
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“Перевірено в “СВО”: що насправді випалюють ЗСУ на Wildberries – Associated Press

Поки російський маркетплейс торгував товарами з позначкою «перевірено в СВО», масовані удари українських дронів не лише зупинили постачання армії РФ, а й влаштували «ідеальний шторм» для малого бізнесу агресора.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Пожежа на Wildberries у Краснодарі

Пожежа на Wildberries у Краснодарі / © Exilenova+

Масштабні пожежі на складах найбільшого російського маркетплейсу Wildberries стають новою реальністю для РФ. Поки Кремль заявив про «удари по цивільних», з’ясувалося: на платформах російського аналога Amazon відкрито продавали спорядження для окупантів із позначками «перевірено в СВО». Тепер ця «СВО» повернулася на склади росіян у вигляді українських дронів, завдавши збитків на мільярди доларів та підірвавши моральний дух агресора.

Про це йдеться у статті Associated Press.

«Все для фронту»: що ховали на складах Wildberries

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уражені об’єкти були безпосередньо залучені до забезпечення військовою технікою та компонентами російської армії. У Кремлі це традиційно заперечують, але реальність говорить про інше.

Журналістський аналіз асортименту Wildberries виявив тисячі товарів військового та подвійного призначення: бронежилети, каски, тактичні рації, тепловізори та електроніку. Чимало з них мали прямі маркування від продавців: «випробувано в СВО» або «вибір бійців СВО».

Українські дрони завдали нищівних ударів по ключових логістичних хабах Wildberries у підмосковній Електросталі, Тамбовській області, а також у Краснодарському та Ставропольському краях. Стовпи чорного диму та триденні пожежі стали результатом ураження об’єктів, які живили як цивільний ринок, так і російську військову машину.

«Ідеальний шторм» для російського бізнесу

За оцінками аналітиків, уражені склади складали близько 12% усіх складських площ Wildberries, а збитки від знищеного товару можуть сягати 3 мільярдів доларів.

Для російського малого бізнесу це стало катастрофою:

  • Сльози в соцмережах: Російські продавці масово публікують відео, розсповідаючи про повністю знищені товари та роззорення.

  • Форс-мажор за рахунок селерів: Напередоді атак компанія змінила правила: тепер Wildberries знімає з себе відповідальність за втрату майна через «форс-мажори», до яких віднесли й атаки БПЛА.

  • Подвійний удар: Втрата товарів наклалася на зростання податків, паливну кризу та жорсткі регуляції в РФ. Аналітики вже охрестили це «ідеальним штормом».

Війна перестала бути «чимось далеким»

Маркетплейс Wildberries, який контролює 52% усіх онлайн-замовлень у РФ, роками створював для росіян ілюзію «нормального життя» та відсутності санкцій завдяки паралельному імпорту.

Однак регулярні удари по НПЗ, а тепер і по ключових логістичних центрах, руйнують цю ілюзію.

«Раніше для пересічного росіянина війна була чимось далеким. Але зараз обізнаність та дискусії всередині суспільства зростають. Все більше людей запитують, що відбувається і чому конфлікт триває так довго. Війна нарешті приходить у їхні домівки», — зазначають економічні експерти.

Поки компанія намагається виплатити перші компенсації найдрібнішим продавцям, українська повітряна кампанія продовжує системно підривати як воєнну економіку ворога, так і психологічний стан російського тилу.

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня у Росії повідомили про масовану атаку безпілотників на Санкт-Петербург і Тверську область: під ударом могли опинитися одні з найбільших складів компанії Wildberries.

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Дата публікації
Кількість переглядів
509
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