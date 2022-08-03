Перевірка укриттів та інструктаж населення: ще до візиту Пелосі Тайвань готувався до можливих нападів Китаю

Ще до того, як візит Ненсі Пелосі посилив напруженість між Китаєм і Тайванем, ця острівна частково визнана держава готувалася до можливого нападу КНР.

Про це пише Reuters.

Підготовка включає визначення укриттів, де люди зможуть сховатися, якщо Китай запустить ракети. Йдеться про підземні приміщення, такі як паркінги в підвалах, метрополітен та підземні торгові центри.

Столиця Тайбей має понад 4600 таких укриттів, які можуть вмістити близько 12 мільйонів людей, що більш ніж у чотири рази перевищує його населення.

18-річна Гармоні Ву була здивована, дізнавшись, що підземний торговий центр, де вона та її друзі нещодавно репетирували танцювальні рухи, у разі війни буде перетворено на бомбосховище.

Але вона сказала, що розуміє чому.

"Наявність укриттів дуже необхідна. Ми не знаємо, коли може початися війна, і вони повинні захистити нас", — зазначила Ву.

Офіційні особи Тайбею оновлюють свою базу даних укриттів, розміщуючи їх місцезнаходження в додатку для смартфонів і запускаючи соціальні медіа та рекламну кампанію, щоб люди знали, як знайти найближче.

Входи до укриття позначені жовтою табличкою, розміром приблизно з аркуш паперу формату А4, із зазначенням максимальної кількості людей, яку воно може прийняти.

Високопоставлений чиновник у міському офісі, відповідальний за укриття, сказав, що події в Європі викликали нове відчуття терміновості.

"Подивіться на війну в Україні. Немає жодної гарантії, що невинні не постраждають", — сказав він, додавши, що саме тому громадськість має бути проінформована.

Минулого місяця Тайвань провів перші комплексні навчання, як реагувати на повітряний наліт.

Серед вказівок, які громадяни отримували у разі нальоту ракет, було спускатися на підвальні стоянки, а потім закрити очі та вуха руками, тримаючи рот відкритим – щоб мінімізувати вплив вибухової хвилі.

Також громадян закликали підготувати набори для виживання: запаси води, їжі та ліків.

Нагадаємо, що на Тайвані приземлився літак з Ненсі Пелосі. ТСН.ua розбирався, чи переросте загострення у відносинах США й Китаю у війну.

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