Перевіряє ФСБ: в ISW назвали, кого Кремль підозрює в організації заколоту Пригожина

У Кремлі хочуть консолідувати апарат внутрішньої безпеки Росії навколо Росгвардії після заколоту "Вагнера".

У Росії ФСБ перевіряє високопосадовців Росгвардії на причетність до заколоту ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Причиною для перевірок стало те, що Росгвардія нібито дозволила "Вагнеру" ховати снаряди та обладнання на своїх складах одразу після придушення заколоту.

"Невстановлений генерал на ім'я Роман контролював зберігання до чотирьох великих контейнерів військової техніки "Вагнера" біля полігону Росгвардії в районі Казачого стану", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Кремлі хочуть консолідувати апарат внутрішньої безпеки Росії навколо Росгвардії після заколоту "Вагнера".

"Міністерство оборони Росії оголосило 27 червня про підготовку до передачі важкої військової техніки "Вагнера" невизначеним підрозділам російських військ у той самий день, коли голова Росгвардії Віктор Золотов оголосив, що Росгвардія отримає важке озброєння та танки", - зазначають аналітики.

Через трохи у липні російський уряд також офіційно передав спецпідрозділ "Гром" Федеральної служби з контролю за наркотиками (МВС Росії) під контроль Росгвардії.

Найманців ПВК "Вагнер" після повернення з війни в Україні відмовляються брати на роботу до силових структур, підприємств ВПК і навіть ресторанів. Тому бойовики влаштовуються працювати таксистами та будівельниками.

Що відомо про "Росгвардію"

"Росгвардія" вербує раніше ув’язнених колишніх бійців із "Вагнера" для підкорення російських найманців та заодно зміцнити внутрішню безпеку Росії.

"Росгвардія", яка вважається внутрішньою армією, створена для протестів. Вона озброєна краще, ніж окупанти, які воюють в Україні.

Російський президент Володимир Путін 4 серпня підписав закон, який дозволить оснащувати "Росгвардію" важким озброєнням. Рішення диктатора може свідчити про те, що він розглядає цю структуру як одну з основних опор безпеки режиму.

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