Перевозив бджіл на талії: в Туреччині затримали винахідливого контрабандиста з Грузії

У Туреччині затримали винахідливого контрабандиста. Він намагався провезти до країни бджіл у досить оригінальний спосіб.

Про це повідомляють у Мережі.

"Турецькі прикордонники затримали контрабандиста з Грузії, який намагався нелегально ввезти до країни 1100 бджіл", - йдеться в повідомленні.

Контрабандний товар чоловік розмістив навколо талїї, запакувавши бджіл по кілька штук у маленькі коробочки.

Тим не менш план не спрацював, і патронташ з бджіл прикордонники таки виявили.

За скоєне громадянину Грузії загрожує покарання.

Нагадаємо, що у Віницькій області СБУ заблокувала контрабанду психотропів на понад 37 млн гривень. Проте правоохоронці викрили наркоділків під час спроби переправлення партії «товару» через держкордон по воді.

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