Перевозив крадене українське зерно: Швеція конфіскувала російський суховантаж

Шведські правоохоронці офіційно конфіскували судно «тіньового флоту» РФ для можливого подальшого передавання Україні.

Конфіскований суховантаж Caffa можуть передати Україні / © Carl-Oskar Bohlin

Шведська прокуратура ухвалила рішення про офіційну конфіскацію суховантажу Caffa, який належав до російського «тіньового флоту» та незаконно курсував під фальшивим прапором. Затримання судна відбулося ще на початку березня біля берегів Треллеборга, а тепер Стокгольм розглядає можливість його остаточного передавання державі, що проводить власне розслідування.

Про деталі арешту судна та процедуру надання правової допомоги іншій країні офіційно повідомляє прокуратура Швеції.

Підозри у крадіжці українського зерна

Відомо, що конфіскований суховантаж Caffa перебуває в українському санкційному списку через обґрунтовані підозри в перевезенні викраденої на окупованих територіях української пшениці. Судно намагалося приховати свою нелегальну діяльність, використовуючи фальшивий прапор Гвінеї. Проте під час перевірки правоохоронці з’ясували, що десятеро з одинадцяти членів екіпажу є громадянами Російської Федерації.

Юридична процедура передавання

Представники шведської прокуратури зазначають, що конфіскація відбулася на підставі офіційного запиту про взаємну юридичну допомогу від іншої держави, хоча наразі назву країни публічно не розголошують. Прокурор Гокан Ларссон підкреслив, що арешт був необхідний саме для того, щоб суд міг ретельно розглянути можливість фізичного передавання судна країні-ініціатору для долучення його до матеріалів іноземного кримінального провадження.

Нагадаємо, в Бельгії також було затримано судно російського «тіньового флоту». Це танкер Ethera, який перебуває під європейськими санкціями від жовтня 2025 року та під санкціями США — від липня.

