Переїхало кілька автобусів: українка, яка втекла від війни в Україні, загинула в Ізраїлі

В ізраїльському місті Хайфа правоохоронці з'ясовують обставини смерті 18-річної українки Емілії Мартиненко. У грудні 2022 року дівчину переїхало декілька автобусів. Сім'я загиблої має намір подати цивільний позов проти компанії, автобус якої, ймовірно, збив дівчину.

Про це пишуть "Вести".

За інформацією правоохоронців, у ніч проти 16 грудня 2022 року тіло Емілії було виявлено на вулиці у Хайфі, якою проходить маршрут системи швидкісного автобусного транспорту "Метроніт".

Наразі відомо, що безпосередній підозрюваний у загибелі дівчини – водій автобуса, він залишив місце ДТП, але його затримали за кілька годин.

Вже наступного дня слідчі виявили сліди крові покійної ще на п’яти автобусах "Метроніту". Є підозра, що Емілію переїхали кілька автобусів транспортної системи, через що стало складно встановити, який саме з них спричинив смерть. Також було встановлено, що Емілію збили за чотири години до моменту її виявлення. Вона кілька годин пролежала на дорозі, стікаючи кров'ю.

За декілька годин до смерті дівчина телефонувала рідним і розповіла, що перебуває на автобусній зупинці біля клубу і що хтось до неї пристає.

Відомо, що Емілія Мартиненко приїхала до Ізраїлю, щоб врятуватися від війни в Україні та розпочати нове життя. Батьки відправили її до Хайфи, де проживають її бабуся та дідусь.

Нагадаємо, у Великій Британії поліція, приватні детективи та місцеві два тижні шукали жінку, яка загадково зникла 27 січня, її тіло знайшли в середині лютого, проте досі досі невідомо, як саме вона померла.

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