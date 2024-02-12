Переїхав до Німеччини через війну: деталі про вбивство баскетболіста Єрмакова та про підозрюваних підлітків

17-річний Єрмаков виступав за молодіжну баскетбольну збірну України, а через війну перебрався до Німеччини та грав у тамтешньому клубі.

Поліція Німеччини заарештувала двох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за команду ART Giants із Дюссельдорфа. Це – 14-ти та 15-річний хлопці, які скоїли напад на головному вокзалі Обергаузена.

Про це повідомляє видання Rheinische Post.

Молодий баскетболіст загинув у результаті сутички в Обергаузені на вихідних. Поліція Ессена проводить розслідування.

Що відомо про вбивство Володимира Єрмакова

За даними прокуратури та поліції, близько 20:15 на автобусній зупинці на Віллі-Брандт-Плац в Обергаузені виникла сварка між двома групами молоді. Під час цієї сутички четверо людей отримали серйозні ножові поранення. Зокрема, 17-річний українець отримав настільки важкі травми, що через певний час помер у лікарні. Детективи з відділу вбивств поліції Ессена змогла заарештувати двох підозрюваних віком 14 і 15 років.

Спершу між двома групами людей виникла словесна перепалка в автобусі дорогою до центру Обергаузена.

"Коли учасники вийшли з автобуса на Віллі-Брандт-Плац, суперечка переросла у фізичну сутичку. За попередніми даними, також використовувався ніж", – повідомили в поліції.

Всього серйозно постраждали четверо молодих людей. Двоє українських підлітків віком 17 (Єрмаков) та 18 років із Дюссельдорфа отримали травми, несумісні з життям. За даними поліції, ще двоє молодих людей отримали серйозні поранення – 14-річний сирієць із Гельзенкірхена та 13-річна німкеня ліванського походження з Обергаузена. Усіх постраждалих доставили до лікарень.

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Підозрювані у вбивстві українського баскетболіста

Спочатку підозрювані втекли з місця злочину непоміченими. Вранці 11 лютого поліцейським вдалося встановити особи двох молодих людей, яких запідозрили у злочині. Їх тимчасово затримали за місцем проживання. За даними поліції, це 15-річний німець-турок із Гельзенкірхена та 14-річний німець-грек із Герне. Обидва, як стверджується, уже фігурували в кримінальних справах.

Прокуратура Ессена подала заявку на ордер на арешт за ненавмисне вбивство та тяжкі тілесні ушкодження проти 15-річного підлітка, про що вже оголосив відповідальний суддя. Після заходів поліції іншого – 14-річного підлітка – передали його законним опікунам, оскільки висунута йому підозра остаточно не підтвердилася.

Мотиви злочину поки невідомі.

Нагадаємо, Федерація баскетболу Києва повідомила, що 17-річний баскетболіст-юніор Володимир Єрмаков отримав ножове поранення і помер через його українське походження.

Український баскетболіст Володимир Єрмаков / Фото з Facebook-сторінки Федерації баскетболу міста Києва

Як вбивство Єрмакова прокоментували у клубі Art Giants Düsseldorf

Водночас у клубі Art Giants Düsseldorf, за який виступав Єрмаков, повідомили: "Ми не можемо робити жодних заяв щодо точних причин смерті Володимира на цей момент. Набагато важливіше, щоб ми були разом у цю важку годину для нього та його родичів, які вижили. Як клуб, як сім'я, як друзі – в пам'ять про Володимира. Спочивай з миром!"

"Ми сумуємо та прощаємося з нашим молодим гравцем Володимиром Єрмаковим, який у суботу ввечері став жертвою насильницького акту та загинув. 17-річний українець був невід’ємною частиною нашої команди в Бундеслізі U-19, був номінований до національної збірної U-18 і навіть час від часу тренувався з нашими професіоналами", – йдеться в заяві клубу.

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Там також повідомили, що внаслідок жорстокого нападу постраждав і одноклубник загиблого Артем Козаченко. На щастя, він вижив і зараз перебуває в лікарні.

"Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання", – сказали в Düsseldorf Giants.

Єрмаков лише влітку 2023 року переїхав Німеччини у зв’язку з війною в Україні

Там зазначили, що Єрмаков лише в липні 2023 року переїхав до Дюссельдорфа у зв’язку з війною на Батьківщині. За повідомленням клубу, він знайшов там новий дім.

"Володимира дуже любили тренери, одноклубники та друзі. Ми будемо пам’ятати молоду людину, чиє повсякденне життя характеризувалося чистою радістю життя та спортивними амбіціями" , – зазначили в Art Giants Düsseldorf.

Нагадаємо, в МЗС України повідомили, що взяли на особливий контроль розслідування вбивства баскетболіста в Німеччині. Українські консули також контролюють лікування іншого постраждалого українця в лікарні Ессена. Його стан стабільний.

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