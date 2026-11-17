Албанія / © Associated Press

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Українка Ірина Долженко оцінила витрати на їхнє комфортне життя в Албанії щонайменше у 1500 євро на двох. До цієї суми вона ще не включила пальне, страховки, подорожі та великі покупки.

Про свої витрати вона розповіла у відео в Instagram.

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Долженко назвала Албанію однією з найдешевших країн Європи, проте власний підрахунок її здивував. У підписі до відео українка зізналася, що раніше їй здавалося, ніби вони витрачають менше.

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Найбільше грошей іде на оренду, але Ірина наголошує на площі та розташуванні помешкання.

«Оренда квартири нам обходиться в сімсот євро на місяць, але за ці гроші ми живемо в самому центрі курортного містечка в квартирі сто сорок квадратних метрів», — розповіла українка.

До оренди додаються ще 100 євро на комунальні послуги. Такі витрати Ірина пояснює тим, що в помешканні все працює на електриці. Після житла найбільше коштів забирає їжа. На продукти, за її підрахунками, йде приблизно 100 євро на тиждень.

А от речей, за словами українки, вони взагалі не купують. Ірина каже, що не знаходить, де їх придбати, зате раніше чимало грошей і нервів витрачала на місцеві салони краси. Одного разу їй навіть довелося поїхати в Україну, щоб перефарбувати волосся.

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Тепер на послуги салону у Вльорі вона витрачає не більше 100 євро на місяць. У підписі до допису Ірина зауважила, що саме витрати на себе виявилися меншими, ніж вона думала.

На ресторани, каву та українські заходи, за її словами, йде ще 200 євро на місяць.

Скільки витрачають домогосподарства в Албанії

За даними Інституту статистики Албанії INSTAT, 2025 року середні місячні споживчі витрати домогосподарства в країні становили 95 227 леків (1 054 євро). Середній склад такого домогосподарства — 3,1 особи.

На харчі та безалкогольні напої припадало 39,8% загального споживчого бюджету. Однак дослідження охоплює витрати домогосподарств, які постійно проживають в Албанії.

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