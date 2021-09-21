Пермський стрілець втратив ногу: у лікарні йому провели операцію

18-річний Тимур Бекмансуров, який влаштував стрілянину у Пермському держуніверситеті, досі не опритомнів.
Госпіталізованому з вогнепальними пораненнями 18-річному росіянину Тимуру Бекмансурову, який скоїв збройний напад на Пермський держуніверситет, у лікарні провели операцію. Йому ампутували ліву ногу до коліна.
Про це повідомили у Telegram-каналі Shot.
Пацієнт досі не опритомнів, лікарі оцінюють його стан як важкий.
За інформацією видання Baza, Бекмансурова уже перевели з реанімаційного відділення в звичайну палату. Лікарі вважають, що великої загрози його життю немає, хоча через множинні поранення можуть відмовити нирки.
Оскільки Бекмансуров під час затримання не склав зброю, поліцейські випустили в нього вісім куль. Важкі поранення грудей і живота стали причиною передчасної інформації про його смерть, але медикам вдалося врятувати його.
Нагадаємо, 20 вересня в російській Пермі 18-річний парубок відкрив стрілянину в державному національному дослідницькому університеті. Студенти від переляку барикадувалися в аудиторіях і вистрибували з вікон.