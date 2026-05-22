Перша хвиля спеки накриває: метеорологи попереджають про рекордні температури

Європу найближчими днями накриє перша масштабна хвиля літньої спеки / © Associated Press

Упродовж найближчого тижня кілька країн Західної Європи можуть зіткнутися з першим цього сезону значним підвищенням температур.

Про це пише Bloomberg.

За даними Британської метеорологічної служби та прогнозних моделей, над регіоном формується стійкий антициклон. Саме він «блокує» прохолодні повітряні маси та сприяє накопиченню тепла.

Очікується, що температура може піднятися приблизно на 11 °C вище кліматичної норми для цього періоду.

Ситуація у Великій Британії

У Лондоні прогнозують, що вже в неділю денна температура може сягнути 32 °C. Метеорологи зазначають, що для кінця травня це може стати однією з найсильніших хвиль тепла за останні роки.

Представники Британської метеослужби підкреслюють, що подія є «помітною з погляду інтенсивності спеки», хоча до календарного літа ще кілька тижнів.

Франція

У Франції державна метеослужба Météo-France прогнозує температуру до 31 °C у Парижі, а на південному заході країни — до 35 °C. Фахівці зазначають, що кліматичні зміни впливають на сезонність: хвилі спеки починаються раніше і можуть тривати довше впродовж літа.

Іспанія

В Іспанії, за прогнозами служби AEMET, найбільш спекотно буде у регіонах Гвадіана та Гвадалквівір. Там температура може піднятися до 38 °C, що вже наближається до літніх пікових показників.

Метеорологи попереджають, що подібні хвилі спеки можуть ставати частішими. Додатковим фактором ризику є висихання ґрунтів у північній Європі, що ще більше посилює нагрівання повітря. Фахівці наголошують, що навіть якщо зараз це лише початок літа, погодні тенденції вже вказують на можливі періоди екстремальної спеки в найближчі місяці.

Частина світу стане непридатною для життя через спеку

Раніше повідомлялося, що до 2070 року деякі регіони світу можуть стати непридатними для життя через спеку й вологість. Під загрозою — Бразилія, Амазонія та тропіки.

Дослідники зазначають, що коли клімат змінюється, можуть спрацьовувати реакції, які по колу впливають на сам клімат, посилюючи або послаблюючи початкову зміну. ​​Ці процеси відомі як цикли зворотного зв’язку щодо клімату.

Посилення зворотного зв’язку збільшує ризики прискореного потепління. Наприклад, танення льоду та снігу, відтавання вічної мерзлоти, виснаження лісів та втрата вуглецю з ґрунту можуть посилювати потепління, а отже, впливати на чутливість кліматичної системи до парникових газів.

«У тісно пов’язаній кліматичній системі Землі дестабілізація в одному регіоні може поширитися на океани та континенти, оскільки танення льоду прискорює потепління, зменшуючи альбедо та змінюючи Атлантичну меридіональну циркуляцію, що призводить до змін у тропічних дощових поясах», — пояснили вчені.

