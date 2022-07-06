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Перша країна ратифікувала вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

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Перша країна ратифікувала вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Приєднання двох скандинавських країн до Північноатлантичного альянсу одноголосно підтримали у парламенті Канади.

У вівторок, 5 липня, Канада стала першою країною, яка ратифікувала протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО

Про це повідомив канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

За його словами, цей крок "наближає обох претендентів до повноправного членства". Трюдо підкреслив, що членство Фінляндії та Швеції зробить НАТО сильнішим. 

"Ми закликаємо всіх членів НАТО діяти швидко, якнайшвидше завершити процедури ратифікації, щоб обмежити можливості для втручання з боку супротивника", – сказав канадський прем'єр.

Джастін Трюдо наголосив на тому, що Канада як країна-засновник Альянсу "залишається прихильником політики відкритих дверей НАТО для будь-якої європейської країни, здатної виконувати свої зобов'язання та обов'язки, такі як захист демократії та внесок у колективну оборону Альянсу".

Нагадаємо, 5 липня очільники міністерств закордонних справ Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто і Анн Лінде підписали протоколи про вступ їхніх країн до Альянсу.

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