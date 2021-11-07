Перша країна у світі запровадила обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для дітей: подробиці

Перша країна у світі запровадила обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для дітей: подробиці

Дітей будуть вакцинувати препаратом виробництва BioNTech/Pfizer.

Коста-Ріка першою у світі ввела обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років. Ця вакцинація увійде до списку основних дитячих щеплень у Коста-Ріці та розпочнеться у березні наступного року.

Про це сказано в повідомленні місцевого МОЗ.

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"У нашій країні вакцини, включені до основної таблиці, встановленої CNVE, є обов'язковими для неповнолітніх, зокрема вакцини проти вітряної віспи, поліомієліту, останнім часом проти вірусу папіломи людини, включеного у 2017 році, і цьогоріч включено імунізацію проти COVID -19", - йдеться у повідомленні.

Вакцинація дітей планово розпочнеться у Коста-Ріці у березні 2022 року. Для цього країна закупить 3,5 млн доз вакцини Pfizer, повідомив президент Карлос Альварадо.

Як пише газета The Tico Times, близько 1,5 млн із них прищеплять дітей, решта доз піде на треті, бустерні щеплення для дорослих.

За даними Фонду соціального страхування Коста-Ріки від 2 листопада, 73% населення віком від 12 до 19 років отримали одну дозу вакцини проти COVID-19. Від 25 жовтня вакцинацію підлітків віком від 12 років відкрито в загальному порядку.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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