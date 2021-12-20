Перша леді Франції подасть скаргу до правоохоронних органів через чутки про зміну її статі

Перша леді Франції подасть скаргу до правоохоронних органів через чутки про зміну її статі

У Мережі пишуть, що раніше Бріжит Макрон звали Жан-Мішель Троньє.

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит Макрон планує подати скаргу до правоохоронних органів через поширення в Мережі чуток про те, що вона нібито трансгендер.

Про це пише BFMTV.

За інформацією видання, прихильники ультраправих політичних сил запідозрили першу леді Франції в тому, що вона нібито змінювала стать. Ці чутки, оприлюднені близько тижня тому, швидко підхопили і почали розповсюджувати у соцмережах.

Зокрема, автори стверджують, що Бріжит Макрон народилася чоловіком. У Мережі пишуть, що звали її Жан-Мішель Троньє. Слід зазначити, що Троньє — це дівоче прізвище дружини президента.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поки що не може відповісти на запитання, чи він висуне свою кандидатуру на другий термін на президентських виборах 2022 року.

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