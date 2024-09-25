Перша людина померла у "капсулі самогубця": хто це був та чому порушено кримінальну справу (фото)

Творець виступив із заявою після того, як декілька людей були затримані після першого використання суперечливої капсули.

У Швейцарії вперше застосували смертельну капсулу Sarco на жінці зі США.

Про це повідомляє LADbible.

За створенням капсул стоїть швейцарська компанія The Last Resort, яка надає пацієнтам допомогу в самогубстві. Доктор Філіп Нічке, відомий як "Доктор Смерть", відповідає за створення пристрою. За словами компанії, він обіцяє безболісний спосіб самогубства.

Наразі капсула для самогубства була використана вперше: американка поїхала до Швейцарії, щоб покінчити з життям. Вона натиснула кнопку всередині капсули, яка наповнила камеру газоподібним азотом. Через хвилину рівень азоту в повітрі став токсичним, і жінка знепритомніла, перш ніж померти внаслідок гіпоксії – нестачі кисню в мозку.

Говорячи про своє рішення поїхати до Швейцарії і добровільно піти з життя, доктор Нічке сказав, що вона дуже хотіла померти: "Коли вона увійшла до Sarco, вона майже одразу натиснула на кнопку. Вона нічого не сказала. Вона дійсно хотіла померти. За моїми оцінками, вона знепритомніла протягом двох хвилин і померла через п'ять хвилин. Ми побачили уривчасті, дрібні посмикування м'язів на її руках, але на той час вона, ймовірно, вже була непритомна. Це мало саме такий вигляд, як ми і очікували".

Капсула Sarco / Фото: Getty Images

Втім, після цього поліція затримала "декількох людей" у зв'язку з використанням капсули Sarco.

Нічке прокоментував: "Швейцарська поліція не згадала, що серед заарештованих були директор The Last Resort, два адвокати, які надавали юридичну допомогу TLR, і нідерландський журналіст!!!".

Він також додав, що капсула була використана вперше у лісі: "Ідилічна мирна смерть у швейцарському лісі, де The Last Resort використала пристрій Sarco, щоб допомогти американській жінці піти з життя так, як вона хотіла".

Філіп Нічке / Фото: Getty Images

Точне місцеперебування капсул для самогубців не розголошується, але відомо, що вони були неподалік від німецького кордону в лісовій місцевості.

Поліція порушила кримінальну справу у зв'язку зі смертю. Прокуратура швейцарського міста Шаффхаузен була поінформована про те, що в понеділок біля лісового будиночка в Мерісхаузені було скоєно самогубство з використанням капсули Sarco, йдеться в заяві правоохоронців.

У заяві сказано, що прокуратура розпочала розслідування за підозрою у підбурюванні до самогубства і пособництві в самогубстві: "Прокуратура кантону Шаффхаузен отримала в понеділок, 23 вересня 2024 року, о 16:40 повідомлення від юридичної фірми про те, що в другій половині дня в лісовій хатині в Мерісхаузені відбулося самогубство за допомогою капсули Sarco, яке супроводжувалося суїцидом. У результаті поліція Шаффхаузена, зокрема служба кримінального розшуку і прокуратура кантону Шаффхаузен, виїхала на місце злочину. Крім того, були викликані фахівці Судово-медичного інституту Цюріха (FOR) та Інституту судової медицини Цюріха (IRMZ). Капсулу самогубства Sarco вилучили, а загиблу доправили до IRMZ для проведення розтину. Крім того, декілька людей були затримані поліцією в районі Мерісхаузен. Прокуратура також вивчає порушення інших кримінальних злочинів".

Від 1942 року в Швейцарії дозволена допомога в самогубстві, якщо мотиви не є егоїстичними. Усі форми евтаназії заборонені законом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що смерть першої пари у "капсулі самогубця" знімуть на відео. Останні миті Пітера Скотта та його дружини Крістін у Sarco будуть зняті з важливої причини.

Читайте також: