Перша місія Швеції після вступу до НАТО: літаки виконали розвідувальні польоти біля кордону РФ

Шведські літаки вперше здійснили два польоти поблизу російського кордону. Перша місія військової авіації Швеції після вступу країни в НАТО відбулася у п'ятницю, 8 березня.

Про це пише портал Itamilradar, який веде спостереження за польотами військових літаків.

Перший політ над Балтійським морем виконав Saab 340 AEW&C – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Він оснащений потужною системою радіолокації, здатною виявляти літаки та інші цілі на великій відстані.

Друга місія пройшла над Польщею, на південь від російського ексклаву Калінінграда та неподалік кордону з Білоруссю. Її виконав Gulfstream S102B – модифікований бізнес-джет Gulfstream IV, який використовується для збирання радіотехнічної розвідки. Він оснащений різними датчиками, які можуть перехоплювати та аналізувати повідомлення та інші електронні сигнали.

Маршрути військових літаків Швеції. Зображення: Itamilradar

"Місії, ймовірно, проводилися для збирання розвідувальної інформації про російську військову активність у регіоні. Це не вперше, коли ми відстежуємо місії такого типу, але вони мають особливу цінність, яку наважуємося назвати історичною", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 березня Швеція офіційно приєдналася до НАТО і стала 32-м членом альянсу. Відповідний протокол опублікували на сайті Держдепу США.

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