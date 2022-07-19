"Перша після захоплення Києва": Кадиров погрожує Польщі демілітаризацією

Головний ДОНтист заявив, що він та його соратники працюють над планом демілітаризації країн-членів НАТО.

Про це президент Чечні написав у Мережі допис, який присвятив вихвалянню свого соратника Апту Алаудінова.

"Ми вже працюємо над планом демілітаризації країн НАТО, і Польща стоїть першою в черзі після завоювання Києва", — написав Кадиров.

Зокрема, у дописі Кадиров заявив, що Алаудінов нещодавнео повернувся з відрядження в Москві з "грандіозними планами".

"І нарешті вдалося плідно поспілкуватися за вечірнім чаюванням і детально обговорити тактику наших підрозділів, зважити "за" і "проти" та подумати про наступні завдання", - підкреслив він.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов оцінив ймовірність, що найвірніший підлабузник Путіна Рамзан Кадиров готується до відокремлення від Росії. Такий висновок експерт зробив після заклику Кадирова встановити ППО в горах Чечні. Також Жданов не виключає ймовірності, що Кадиров, який має власну кишенькову армію, захоче посилити її далекобійними засобами протиповітряної оборони. В перспективі це допоможе Кадирову отримати прикриття від повітряної загрози, якщо він надумає "кинути" Путіна і відокремитися від РФ.

Жданов: чи очолить Кадиров переворот проти смертельно хворого Путіна

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