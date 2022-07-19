"Перша після захоплення Києва": Кадиров погрожує Польщі демілітаризацією

Голова Чечні Рамзан Кадиров погрожує країнам НАТО демілітаризацією, найпершою у його списку - Польща.
Головний ДОНтист заявив, що він та його соратники працюють над планом демілітаризації країн-членів НАТО.
Про це президент Чечні написав у Мережі допис, який присвятив вихвалянню свого соратника Апту Алаудінова.
"Ми вже працюємо над планом демілітаризації країн НАТО, і Польща стоїть першою в черзі після завоювання Києва", — написав Кадиров.
Зокрема, у дописі Кадиров заявив, що Алаудінов нещодавнео повернувся з відрядження в Москві з "грандіозними планами".
"І нарешті вдалося плідно поспілкуватися за вечірнім чаюванням і детально обговорити тактику наших підрозділів, зважити "за" і "проти" та подумати про наступні завдання", - підкреслив він.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов оцінив ймовірність, що найвірніший підлабузник Путіна Рамзан Кадиров готується до відокремлення від Росії. Такий висновок експерт зробив після заклику Кадирова встановити ППО в горах Чечні. Також Жданов не виключає ймовірності, що Кадиров, який має власну кишенькову армію, захоче посилити її далекобійними засобами протиповітряної оборони. В перспективі це допоможе Кадирову отримати прикриття від повітряної загрози, якщо він надумає "кинути" Путіна і відокремитися від РФ.
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