Перша у світі авіакомпанія дозволила жінкам не сідати у літаку поруч із чоловіками

Бюджетна авіакомпанія Індії стала першою у світі, яка дозволила жінкам-мандрівницям можливість не сидіти поряд із чоловіками на рейсах.

Про це повідомляє LADbible.

Авіаперевізник IndiGo, який буде представлено у серпні цього року, надасть жінкам можливість бачити, де сидять в салоні інші жінки, що дасть можливість сидіти окремо від чоловіків. Їхні місця відображатимуться рожевим кольором. При цьому чоловіки не зможуть бачити стать пасажира, який сидить поруч із ними, а зможуть лише бачити, які місця є.

У заяві представника авіакомпанії IndiGo пояснюється, що ця зміна дозволить пасажиркам подорожувати "комфортніше".

"IndiGo з гордістю оголошує про впровадження нової функції, мета якої — зробити подорож комфортнішою для наших пасажирок. Це було введено в основу дослідження ринку і зараз перебуває в пілотному режимі відповідно до нашого ідеалу #GirlPower", - сказав представник у заяві. "Ця функція забезпечує видимість місць, заброньованих жінками лише під час онлайн-реєстрації. Вона спеціально розроблена для PNR з жінками – як самотужки, так і в рамках сімейних бронювань. Ми прагнемо надати всім нашим пасажирам безпрецедентні враження від подорожей, і ця нова функція — лише один із багатьох кроків, які ми робимо для досягнення цієї мети".

Спочатку ця зміна буде введена на експериментальній основі, а потім буде розгорнута по всій авіакомпанії.

Цей крок є хорошим наміром з боку IndiGo: дослідження, проведене ФБР 2022 року, показало, що більшість злочинців, винних у сексуальному насильстві чи домаганнях на рейсах, є чоловіками.

Це рішення активно обговорюється в Інтернеті:

Що, якщо чоловік скористається цією функцією, щоб сісти поряд із жінкою. Натомість автоматично призначить місце поряд із жінкою, якщо вона подорожує одна

Так, це, по суті, визнання того, наскільки поширене серед чоловіків бути моторошними всюди. Соромно

Боже, це такі хороші новини. Я завжди мандрую одна, і минулого разу мої враження були жахливими

Нагадаємо, стюардеса тримала зламані двері в літаку протягом усього 16-годинного польоту. Двері зламалися всього через три хвилини після вильоту з Гонконга до Нью-Йорка.

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