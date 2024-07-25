Перша у світі авіакомпанія дозволила жінкам не сідати у літаку поруч із чоловіками

IndiGo висловилася про мету своєї нової політики.
Бюджетна авіакомпанія Індії стала першою у світі, яка дозволила жінкам-мандрівницям можливість не сидіти поряд із чоловіками на рейсах.
Про це повідомляє LADbible.
Авіаперевізник IndiGo, який буде представлено у серпні цього року, надасть жінкам можливість бачити, де сидять в салоні інші жінки, що дасть можливість сидіти окремо від чоловіків. Їхні місця відображатимуться рожевим кольором. При цьому чоловіки не зможуть бачити стать пасажира, який сидить поруч із ними, а зможуть лише бачити, які місця є.
У заяві представника авіакомпанії IndiGo пояснюється, що ця зміна дозволить пасажиркам подорожувати "комфортніше".
"IndiGo з гордістю оголошує про впровадження нової функції, мета якої — зробити подорож комфортнішою для наших пасажирок. Це було введено в основу дослідження ринку і зараз перебуває в пілотному режимі відповідно до нашого ідеалу #GirlPower", - сказав представник у заяві. "Ця функція забезпечує видимість місць, заброньованих жінками лише під час онлайн-реєстрації. Вона спеціально розроблена для PNR з жінками – як самотужки, так і в рамках сімейних бронювань. Ми прагнемо надати всім нашим пасажирам безпрецедентні враження від подорожей, і ця нова функція — лише один із багатьох кроків, які ми робимо для досягнення цієї мети".
Спочатку ця зміна буде введена на експериментальній основі, а потім буде розгорнута по всій авіакомпанії.
Цей крок є хорошим наміром з боку IndiGo: дослідження, проведене ФБР 2022 року, показало, що більшість злочинців, винних у сексуальному насильстві чи домаганнях на рейсах, є чоловіками.
Це рішення активно обговорюється в Інтернеті:
- Що, якщо чоловік скористається цією функцією, щоб сісти поряд із жінкою. Натомість автоматично призначить місце поряд із жінкою, якщо вона подорожує одна
- Так, це, по суті, визнання того, наскільки поширене серед чоловіків бути моторошними всюди. Соромно
- Боже, це такі хороші новини. Я завжди мандрую одна, і минулого разу мої враження були жахливими
Нагадаємо, стюардеса тримала зламані двері в літаку протягом усього 16-годинного польоту. Двері зламалися всього через три хвилини після вильоту з Гонконга до Нью-Йорка.
Читайте також:
- Чоловік застряг у морі на 438 днів: він розповів, чим займався та про "найкращий секс у світі"
- Масштаб приголомшує: найбільше у світі дерево кеш'ю займає площу понад 8000 квадратних метрів – фото
- На давній табличці віком 3500 років виявлено список закупів: що там було (фото)