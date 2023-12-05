Перша у світі гігаяхта: чим здивує найбільше футуристичне судно та його фото

Це має бути найрозкішніша яхта в історії.

Перша у світі гігаяхта обіцяє бути більшою і екстравагантнішою за всі попередні: вона вдвічі довша за футбольне поле і в 24 рази за двоповерховий автобус.

Про це пише The Sun.

У разі завершення розкішна суперяхта Valkyrie довжиною 229 метрів буде відома не лише своїми розмірами, але й витонченим та футуристичним зовнішнім виглядом, що нагадує щось із науково-фантастичного фільму.

Перша у світі гігаяхта / Фото: Solent News

Концепція гігаяхти, яка створена корейським дизайнером Чулхуном Парком і спонсорована Palmer Johnson Yachts, затьмарить усі кораблі, зокрема суперяхту Джеффа Безоса, яка вдвічі менша. Безос, генеральний директор Amazon та мультимільярдер, придбав власну 127-метрову яхту під назвою Koru за 395 мільйонів фунтів стерлінгів. Попри те, що Koru набагато менша за Valkyrie, вона все ж настільки велика, що минулого місяця йому довелося пришвартуватися в морському порту, оскільки він не міг поміститися в приватному доку.

Чулхун Парк стверджує, що під час створення дизайну Valkyrie він черпав натхнення в деконструктивізмі, архітектурному русі, який віддає перевагу викривленим формам, а не традиційним.

Перша у світі гігаяхта / Фото: Solent News

Він сказав: "Побачивши дуже багато звичайних білих яхт, що стоять вертикально, як весільні торти, я вирішив спроєктувати візуально унікальну яхту, яка виділялася б з флоту. Мені було цікаво маніпулювати поверхнею конструкції для створення непрямолінійних форм, які спотворюють та зміщують елементи форми".

Якщо яхта буде збудована, вона буде доступна не лише найбагатшим людям світу, а й широкій публіці та зможе вмістити 52 гостя у 26 каютах.

Перша у світі гігаяхта / Фото: Solent News

Парк розповів CNN: "Більшість людей вважають суперяхти ексклюзивною власністю мільярдерів, призначеної для демонстрації їхнього багатства. Однак такий хаб, по суті, буде плавучою архітектурою, що використовується громадськістю. Вона дозволить публіці насолоджуватися плавучим простором, а власник зможе отримувати від цього прибуток".

На гігаяхті буде майданчик для посадки гелікоптера, казино, клуб, скай-лаундж, пляжний клуб, ресторани, магазини та театри. Вона дуже схожа на круїзний лайнер, але з можливістю подорожувати на високих швидкостях.

Унікальна конструкція, розташована нижче за ватерлінію, дозволить мінімізувати опір, підвищити швидкість і підвищити паливну економічність до 50 відсотків. Це також дозволить збільшити простір на 30%.

Перша у світі гігаяхта / Фото: Solent News

Вартість незвичайного човна оцінюється приблизно в 770 млн доларів.

Оскільки все ще перебуває на стадії планування, вартість подорожі розкішним судном залишається невідомою, але, судячи з грандіозності поїздки, вона напевно буде чималою.

Якщо план здійсниться, Valkyrie поб'є поточний рекорд розміру суперяхти, встановлений Azzam, човном довжиною 180 метрів, що належить президенту Об'єднаних Арабських Еміратів.

Парк сказав, що до проєкту є "щира цікавість" і заявив, що незабаром гігаяхта зможе приймати пасажирів.

Нагадаємо, перше у світі текстове повідомлення надіслали 31 рік тому. Рокове послання містило лише два слова.

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