Перша у світі: у Китаї презентували COVID-вакцину, яку можна вдихати

Перша у світі: у Китаї презентували COVID-вакцину, яку можна вдихати

У квітні цього року китайська компанія CanSino Biologics заявила про початок клінічних випробувань вакцини проти COVID-19, яку вводять шляхом інгаляції.

На міжнародній китайській виставці у місті Хайкоу, що на півдні Китаю, презентували першу у світі вакцину проти коронавірусу (COVID-19), яку вводять шляхом інгаляції.

Про це повідомляє CGTN.

Зазначається, що саму COVID-вакцину люди вдихають через рот.

Потім через дихальні шляхи людини вакцина потрапляє до легенів для стимуляції імунітету слизової оболонки, який неможливо створити шляхом внутрішньом’язових ін’єкцій.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Компанія Pfizer опублікувала результати третьої фази клінічних випробувань запровадження третьої дози вакцини Pfizer/BioNTech. У ній брали участь понад 10 тис. осіб. Додаткова доза захищає від захворювання на COVID-19 з ефективністю 95,6%.

на COVID-19 з ефективністю 95,6%. А Європейський регулятор з лікарських засобів (EMA) 11 листопада рекомендував додати до побічних ефектів від однодозної вакцини проти COVID-19 Johnson & Johnson рідкісний тип запалення хребта, який називається поперечним мієлітом.

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