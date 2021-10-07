Перша у світі вакцина від малярії та смертоносний землетрус у Пакистані. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила першу в світі вакцину проти малярії. Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус назвав це рішення "історичним моментом". Читати далі –>
- Кількість жертв потужного землетрусу в Пакистані у ніч проти четверга, 7 жовтня, зросла щонайменше до 20, постраждалих вже понад дві сотні. Читати далі –>
- Швеція, Данія і Норвегія обмежили використання вакцини проти COVID-19 від компанії Moderna через рідкісний побічний ефект - запалення серця. Читати далі –>
- Група російських хакерів, причетна до атаки на американські федеральні відомства в 2020 році, в останні місяці намагалася проникнути в урядові мережі США і Європи. Читати далі –>
- ВООЗ почала поставляти COVID-медикаменти до "вільної від коронавірусу" КНДР. Читати далі –>