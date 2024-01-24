Перша українка побуває в космосі на приватному кораблі Virgin Galactic: фото

На п’ятницю, 26 січня, заплановано черговий комерційний суборбітальний політ компанії Virgin Galactic. На борту корабля Unity перебуватиме уродженка України, яка тепер проживає у Сполучених Штатах Америки.

Інформація про це з’явилася на сайті Virgin Galactic.

“Чотири приватні астронавти з трьох різних країн вирушать у космос під час шостого комерційного космічного польоту Virgin Galactic”, - йдеться у повідомленні.

У переліку астронавтів - громадяни США, України та Австрії.

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Як стало відомо, українкою, яка вирушить в космос на приватному кораблі, буде уродженка Одеси Ліна Бороздіна.

Перша українська космічна туристка, яка тепер проживає в Лас Вегасі (США), з цього приводу опублікувала кілька постів на своїй сторінці у Facebook.

"Після майже 18 років очікування настала моя черга літати Virgin Galactic", – написала вона.

Ліна Бороздіна також опублікувала кілька фото з підготовки до польоту. На одному з них вона у спеціальному костюмі, який буде на ній під час польоту. На рукаві можна побачити символіку України та США.

Ліна Бороздіна в космічному костюмі Virgin Galactic

Для запуску корабля літак VSS Unity підніме його у повітря. Далі судно відокремиться та запустить свої двигуни, які виведуть його на межу між атмосферою та відкритим космосом. Там космічні туристи проведуть 90 хвилин, зокрема в невагомості.

Вартість квитка на такий політ становить $450 000.

Нагадаємо, американська компанія космічного туризму Virgin Galactic 29 червня 2023 року успішно здійснила свій перший комерційний рейс.

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