Перша українка побуває в космосі на приватному кораблі Virgin Galactic: фото

Уродженка Одеси вирушить у політ навколо Землі разом із трьома іншими приватними астронавтами.
На п’ятницю, 26 січня, заплановано черговий комерційний суборбітальний політ компанії Virgin Galactic. На борту корабля Unity перебуватиме уродженка України, яка тепер проживає у Сполучених Штатах Америки.
Інформація про це з’явилася на сайті Virgin Galactic.
“Чотири приватні астронавти з трьох різних країн вирушать у космос під час шостого комерційного космічного польоту Virgin Galactic”, - йдеться у повідомленні.
У переліку астронавтів - громадяни США, України та Австрії.
Як стало відомо, українкою, яка вирушить в космос на приватному кораблі, буде уродженка Одеси Ліна Бороздіна.
Перша українська космічна туристка, яка тепер проживає в Лас Вегасі (США), з цього приводу опублікувала кілька постів на своїй сторінці у Facebook.
"Після майже 18 років очікування настала моя черга літати Virgin Galactic", – написала вона.
Ліна Бороздіна також опублікувала кілька фото з підготовки до польоту. На одному з них вона у спеціальному костюмі, який буде на ній під час польоту. На рукаві можна побачити символіку України та США.
Для запуску корабля літак VSS Unity підніме його у повітря. Далі судно відокремиться та запустить свої двигуни, які виведуть його на межу між атмосферою та відкритим космосом. Там космічні туристи проведуть 90 хвилин, зокрема в невагомості.
Вартість квитка на такий політ становить $450 000.
Нагадаємо, американська компанія космічного туризму Virgin Galactic 29 червня 2023 року успішно здійснила свій перший комерційний рейс.
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