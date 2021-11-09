Перша європейська країна заборонила компаніям телефонувати працівникам в неробочі години та зобов'язала їх сплачувати "комуналку"

Перша європейська країна заборонила компаніям телефонувати працівникам в неробочі години та зобов'язала їх сплачувати "комуналку"

Батьки маленьких дітей тепер мають право перейти на віддалену роботу без жодних погоджень із керівництвом.

У Португалії ухвалено закон, яким забороняється турбувати роботодавцю співробітників у неробочий час, інакше йому може загрожувати штраф. Також співробітникам, які працюють дистанційно, роботодавці мусять компенсувати частину витрат на електрику та Інтернет.

Про це пише Euronews і повідомляє Associated Press.

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Крім того, роботодавцям заборонено моніторити активність працівників, які працюють з дому. Також, згідно із законом, відтепер компанії повинні допомагати оплачувати рахунки за електроенергію і Інтернет співробітників, які працюють на "дистанційці".

Співробітники, які мають дітей до 8 років, отримали право працювати з дому, не погоджуючи це заздалегідь із роботодавцем. А ще компанії зобов'язані не рідше одного разу на два місяці проводити офлайнзаходи - так у країні борються з почуттям ізоляції, яке може виникати під час дистанційної роботи.

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"Ми вважаємо Португалію одним із найкращих місць для життя цифрових кочівників та віддалених співробітників у світі. Ми хочемо залучити їх до Португалії", — сказала міністерка праці та соцзахисту країни Ана Мендес Годінью.

Нові правила поширюються лише компанії зі штатом від 10 осіб.

Таким чином, завдяки схваленими парламентом поправками до трудового законодавства, Португалія стала першою європейською країною, яка змінила трудове законодавство через пандемію.

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